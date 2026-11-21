Информация об огромном количестве предзаказов на GTA 6 наглядно демонстрирует невероятную популярность серии от Rockstar Games. Более того, игра уже побила несколько рекордов: она показала лучший дебют среди всех развлекательных продуктов и стала самой быстропродаваемой игрой в истории. И это ещё не всё: до официального релиза проект уже вошел в топ-30 самых продаваемых игр всех времён.
Согласно данным, игра сейчас занимает тридцатую строчку с показателем 32,5 миллиона проданных копий, сместив Monster Hunter Rise (31,2 миллиона копий, с учётом всех изданий). Впереди идут Wii Sports Resort (33,14 миллиона копий), Fallout 4 (35 миллионов копий) и Tetris (35 миллионов копий, версия для GameBoy).
Очевидно, что коммерческий путь GTA 6 только начинается, поэтому в ближайшие недели игра наверняка поднимется ещё выше в рейтинге. В долгосрочной перспективе она вполне может превзойти свою предшественницу — GTA 5, которая на данный момент занимает второе место с результатом 235 миллионов проданных копий. Давайте взглянем на список тридцати самых продаваемых игр всех времён.
- Minecraft — 2009 — 425 000 000
- Grand Theft Auto V — 2013 — 235 000 000
- Red Dead Redemption II — 2018 — 89 000 000
- Wii Sports — 2006 — 82 900 000
- Mario Kart 8 / Deluxe — 2014 / 2017 — 79 990 000
- PlayerUnknown's Battlegrounds — 2017 — 75 000 000
- Terraria — 2011 — 70 000 000
- The Elder Scrolls V: Skyrim — 2011 — 65 000 000
- The Witcher 3: Wild Hunt — 2015 — 65 000 000
- Super Mario Bros. — 1985 — 58 000 000
- Human: Fall Flat — 2016 — 55 000 000
- Cyberpunk 2077 / Phantom Liberty — 2020 / 2023 — 55 000 000
- Animal Crossing: New Horizons — 2020 — 50 290 000
- Stardew Valley — 2016 — 50 000 000
- Overwatch — 2016 — 50 000 000
- Monster Hunter: World / Iceborne — 2018 / 2019 — 47 530 000
- Pokémon Red and Blue / Yellow — 1996 / 1998 — 46 020 000
- Wii Fit / Plus — 2007 / 2009 — 43 800 000
- Call of Duty: Black Ops III — 2015 — 43 000 000
- Call of Duty: Modern Warfare — 2019 — 41 000 000
- Payday 2 — 2013 — 40 000 000
- Elden Ring / Shadow of the Erdtree — 2022 / 2024 — 40 000 000
- Hogwarts Legacy — 2023 — 40 000 000
- Super Smash Bros. Ultimate — 2018 — 38 140 000
- Mario Kart Wii — 2008 — 37 380 000
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 2017 — 35 760 000
- Tetris — 1989 — 35 000 000
- Fallout 4 — 2015 — 35 000 000
- Wii Sports Resort — 2009 — 33 140 000
- Grand Theft Auto 6 — 2026 — 32 500 000
Всем было очевидно, что GTA 6 разойдётся миллионными тиражами сразу после выхода. Однако масштаб успеха оказался не столь предсказуемым — судя по всему, он превзошёл даже прогнозы самой компании Take-Two. И это только начало: вполне вероятно, что в ближайшие месяцы выйдут обновлённая версия GTA Online и версия игры для ПК.
"GTA 6 на ПК выглядит потрясающе — 60 кадров в секунду и поддержка DLSS 5, — но стоит целое состояние." ps: текст в новости исправили, но откуда вообще эта строчка взялась.
Ну всё, новый ценник в 100$ для ААА проектов показал что мамонт готов платить я нас всех с этим поздравляю - эффект не заставит себя ждать.
Я так понимаю еще и топ1 куколд игра в истории? 🤣
По данным The Tetris Company, с момента выхода «Тетриса» в 1984 году было продано более 520 миллионов копий
Думаю ГТА 5 точно обойдет в продажах