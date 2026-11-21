Информация об огромном количестве предзаказов на GTA 6 наглядно демонстрирует невероятную популярность серии от Rockstar Games. Более того, игра уже побила несколько рекордов: она показала лучший дебют среди всех развлекательных продуктов и стала самой быстропродаваемой игрой в истории. И это ещё не всё: до официального релиза проект уже вошел в топ-30 самых продаваемых игр всех времён.

Согласно данным, игра сейчас занимает тридцатую строчку с показателем 32,5 миллиона проданных копий, сместив Monster Hunter Rise (31,2 миллиона копий, с учётом всех изданий). Впереди идут Wii Sports Resort (33,14 миллиона копий), Fallout 4 (35 миллионов копий) и Tetris (35 миллионов копий, версия для GameBoy).

Очевидно, что коммерческий путь GTA 6 только начинается, поэтому в ближайшие недели игра наверняка поднимется ещё выше в рейтинге. В долгосрочной перспективе она вполне может превзойти свою предшественницу — GTA 5, которая на данный момент занимает второе место с результатом 235 миллионов проданных копий. Давайте взглянем на список тридцати самых продаваемых игр всех времён.

Minecraft — 2009 — 425 000 000 Grand Theft Auto V — 2013 — 235 000 000 Red Dead Redemption II — 2018 — 89 000 000 Wii Sports — 2006 — 82 900 000 Mario Kart 8 / Deluxe — 2014 / 2017 — 79 990 000 PlayerUnknown's Battlegrounds — 2017 — 75 000 000 Terraria — 2011 — 70 000 000 The Elder Scrolls V: Skyrim — 2011 — 65 000 000 The Witcher 3: Wild Hunt — 2015 — 65 000 000 Super Mario Bros. — 1985 — 58 000 000 Human: Fall Flat — 2016 — 55 000 000 Cyberpunk 2077 / Phantom Liberty — 2020 / 2023 — 55 000 000 Animal Crossing: New Horizons — 2020 — 50 290 000 Stardew Valley — 2016 — 50 000 000 Overwatch — 2016 — 50 000 000 Monster Hunter: World / Iceborne — 2018 / 2019 — 47 530 000 Pokémon Red and Blue / Yellow — 1996 / 1998 — 46 020 000 Wii Fit / Plus — 2007 / 2009 — 43 800 000 Call of Duty: Black Ops III — 2015 — 43 000 000 Call of Duty: Modern Warfare — 2019 — 41 000 000 Payday 2 — 2013 — 40 000 000 Elden Ring / Shadow of the Erdtree — 2022 / 2024 — 40 000 000 Hogwarts Legacy — 2023 — 40 000 000 Super Smash Bros. Ultimate — 2018 — 38 140 000 Mario Kart Wii — 2008 — 37 380 000 The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 2017 — 35 760 000 Tetris — 1989 — 35 000 000 Fallout 4 — 2015 — 35 000 000 Wii Sports Resort — 2009 — 33 140 000 Grand Theft Auto 6 — 2026 — 32 500 000

Всем было очевидно, что GTA 6 разойдётся миллионными тиражами сразу после выхода. Однако масштаб успеха оказался не столь предсказуемым — судя по всему, он превзошёл даже прогнозы самой компании Take-Two. И это только начало: вполне вероятно, что в ближайшие месяцы выйдут обновлённая версия GTA Online и версия игры для ПК.