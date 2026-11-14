"Ничего подобного ещё не было": выход GTA 6 может парализовать игровую индустрию и затмить другие развлечения

До выхода Grand Theft Auto VI остаются считаные дни, и предстоящий релиз Rockstar Games уже давно вышел за пределы игровой индустрии. Как сообщает Variety, о проекте говорят не только геймеры, но и руководители крупнейших развлекательных компаний, включая Netflix. Рекламные щиты с Vice City, упоминания игры в телевизионных шоу и масштабная рекламная кампания превратили GTA 6 в полноценное культурное событие, за которым следят даже люди, никогда не игравшие в Grand Theft Auto.

Вице-президент Netflix по документальным и развлекательным программам Брэндон Ригг считает, что популярность франшизы достигла уровня, сопоставимого с известностью крупнейших спортивных звёзд и музыкальных исполнителей. По его словам, даже человек, далёкий от видеоигр, с большой вероятностью хотя бы слышал о GTA 6. Ригг также сравнил предстоящую игру с научно-фантастическим произведением «Первому игроку приготовиться», отметив, что Rockstar создаёт виртуальный мир, в котором можно не просто следовать сюжету, но и практически жить собственной жизнью.

Схожего мнения придерживается Джефф Кили, создатель и ведущий The Game Awards. Он напомнил, что именно GTA III стала одним из важнейших этапов развития трёхмерных игр с открытым миром. В отличие от линейных проектов, где игрок следует заранее подготовленному сценарию, Grand Theft Auto предоставила возможность самостоятельно выбирать занятия и формировать собственную историю. С каждой следующей частью Rockstar стремилась сделать виртуальное окружение более масштабным, насыщенным и убедительным.

Однако влияние GTA 6 может оказаться гораздо заметнее обычного коммерческого успеха. Кристоф Хартманн, бывший руководитель 2K Games и нынешний глава Massive Entertainment, входящей в Ubisoft, предположил, что в день релиза практически никто в игровой индустрии не будет работать. Сам он признался, что собирается взять выходной ради новой Grand Theft Auto. Хартманн уже загрузил игру объёмом около 212 ГБ и даже столкнулся с замедлением домашнего Wi-Fi. Дополнительной проблемой для него стало желание 14-летнего сына поиграть в GTA 6, несмотря на возрастные ограничения.

Руководитель Take-Two Interactive Штраус Зельник также подтвердил необычайный интерес к проекту. По его словам, предварительные заказы значительно превосходят ожидания компании, а внутри Rockstar царит огромное волнение перед запуском. Тем не менее Зельник подчеркнул, что руководство не намерено объявлять игру успешной до её фактического выхода.

По мнению собеседников Variety, значение GTA 6 будет определяться не только финансовыми результатами. Не менее важным показателем станет количество времени, которое пользователи проведут в виртуальном мире Rockstar вместо просмотра фильмов, сериалов и других развлечений. Предстоящий релиз способен на несколько дней изменить привычный распорядок миллионов людей, включая самих разработчиков видеоигр. Узнать, насколько оправдаются эти ожидания, можно будет уже 19 ноября, когда Grand Theft Auto VI выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.