"Ничего сопоставимого по масштабу еще не было": аналитики ждут от GTA 6 55 млн продаж к концу марта 2027

Релиз Grand Theft Auto 6 от Rockstar состоится 19 ноября, и аналитики сходятся: игра станет коммерческим гигантом. Как отмечает Investor's Business Daily, собравший данные серии отчетов о GTA 6 и ее издателе Take-Two, вывод таков - проект ждет триумф.

Это аномалия во всех отношениях. Крупные релизы случались и раньше, но ничего сопоставимого по масштабу - ни по объему инвестиций, ни по уровню ожидания - еще не было. Это игра в своей собственной лиге.

— заявил изданию Мэт Пискателла из Circana. По оценке Брайана Пица из BMO Capital Markets, GTA 6 может разойтись тиражом 55 млн копий за 2027 финансовый год Take-Two, который завершится 31 марта 2027-го. Только за квартал запуска прогнозируется 45 млн единиц - заметно выше оценки IBD в 34,2 млн.

Игра выходит со стандартным изданием за $80 и Ultimate Edition за $100. Эндрю Марок из Raymond James ждёт 50 млн проданных копий за финансовый год при средней цене около $90. По данным Sensor Tower, предзаказы смещались в сторону издания за $100, но к релизу соотношение может составить примерно 50/50.

Мэтью Коста из Morgan Stanley отмечает: сильные продажи на старте создадут широкую потенциальную аудиторию для следующей итерации GTA Online. Rockstar пока не говорила об онлайн-режиме для GTA 6, но с учетом успеха GTA Online в GTA 5 появление мультиплеера практически гарантировано. По словам Косты, это может стать следующим крупным катализатором для акций Take-Two, которые с начала 2026 года подешевели примерно на 10% и торгуются около $228.

Уайатт Суонсон из D.A. Davidson допускает рост акций до $300 - в частности, за счет выхода ПК-версии GTA 6 и запуска GTA Online 2.0, что "обеспечит структурно более высокую маржу". По данным Sensor Tower, GTA 6 уже продана тиражом 12 млн копий и принесла $1,2 млрд выручки - GTA 5 потребовалось 72 часа, чтобы преодолеть отметку в $1 млрд, а GTA 6, судя по всему, достигла этого за неделю до релиза.