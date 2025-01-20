Никаких $100 за игру: Том Хендерсон назвал аналитика, который предрек цену в $100 за GTA 6, полностью некомпетентным

Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон прокомментировал недавнее заявление аналитика агентства Epyllion Мэттью Болла касательно того, что Grand Theft Auto 6 может стать первой игрой, которая будет стоить $100, что в итоге приведет к повышению цен на игры других издателей:

Том Хендерсон считает аналитика полностью некомпетентным в данном вопросе - журналист посоветовал Боллу пообщаться с представителями игровой индустрии перед тем, как делать такие громкие заявления.

Один из пользователей написал Хендерсону, что "обычно такие аналитики делают действительно отстойные прогнозы и кажутся оторванными от реальности". Хендерсон согласился с ним, отметив, что тоже не понимает где аналитические агентства их постоянно себе находят.

Тем не менее, похоже, что один из главных инсайдеров игровой индустрии уверен в том, что Grand Theft Auto 6 не будет стоить неадекватных денег - это внушает оптимизм.