Никаких $100 за игру: Том Хендерсон назвал аналитика, который предрек цену в $100 за GTA 6, полностью некомпетентным

Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон прокомментировал недавнее заявление аналитика агентства Epyllion Мэттью Болла касательно того, что Grand Theft Auto 6 может стать первой игрой, которая будет стоить $100, что в итоге приведет к повышению цен на игры других издателей:
Том Хендерсон считает аналитика полностью некомпетентным в данном вопросе - журналист посоветовал Боллу пообщаться с представителями игровой индустрии перед тем, как делать такие громкие заявления.
Один из пользователей написал Хендерсону, что "обычно такие аналитики делают действительно отстойные прогнозы и кажутся оторванными от реальности". Хендерсон согласился с ним, отметив, что тоже не понимает где аналитические агентства их постоянно себе находят.
Тем не менее, похоже, что один из главных инсайдеров игровой индустрии уверен в том, что Grand Theft Auto 6 не будет стоить неадекватных денег - это внушает оптимизм.
Все верно, цена будет 99.99... )))
я вот тоже не понимаю, откуда на PG набирают таких безграмотных, как AssTheKing, который даже не может написать пост без ошибок
Хоспади, тут консоль придется покупать чтобы поиграть, так что двадцаткой больше меньше уже не столь существенно.
Значит будет не 100 долларов, а 150
правильно, от 120$ будит)
Думаю, долларов 80 будет стоить.
Я думаю им нет смысла выставлять баснословный чек. Игра в любом случае разойдется бешеным тиражом и будет приносить огромную прибыль на протяжении многих лет и без пробития потолка в ценовом сегменте, учитывая еще и изначальную эксклюзивность на консоли.
Это же Роки. Квк раз они и могут спокойно выкатить конский ценник за такую то игру)
Могут, но когда другие компании ставят ценник в 70$ и через какое то время неминуемо скидывают, по разным скидочным акциям из-за падения продаж, то Роки могут никогда и не делать скидок и все равно будет продаваться
Игра явно будет стоить минимум 70$, а если решатся поднять, то все 80$ за стандартное издание, ну а уже делюксами и премиумами всякими спокойно доберут и до 100$.
Будет стоить стандартные сейчас 70 баксов за игру, хватит выдумывать
Ну да, абсолютно некомпетентный, 200 долларов минимум. )
Она будет стоить 120 // Александр Ковалёв
За базовое издание и 150 за премиумное // Даня Аминов
За премиумное 300 // Александр Ковалёв
Ну 100 баксов реально много, 80 еще может быть, хотя скорее всего будет стандарт в 70
Смотря вообще что будет там, ну наполнение самой игры чтобы соответствовало 70-80-90-100 долларов
Потом бесплатно будут раздавать...