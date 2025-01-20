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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 877 оценок

Никаких $100 за игру: Том Хендерсон назвал аналитика, который предрек цену в $100 за GTA 6, полностью некомпетентным

AceTheKing
Новости

Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон прокомментировал недавнее заявление аналитика агентства Epyllion Мэттью Болла касательно того, что Grand Theft Auto 6 может стать первой игрой, которая будет стоить $100, что в итоге приведет к повышению цен на игры других издателей:

GTA VI может стоить $100: аналитик считает, что это изменит всю игровую индустрию

Том Хендерсон считает аналитика полностью некомпетентным в данном вопросе - журналист посоветовал Боллу пообщаться с представителями игровой индустрии перед тем, как делать такие громкие заявления.

Один из пользователей написал Хендерсону, что "обычно такие аналитики делают действительно отстойные прогнозы и кажутся оторванными от реальности". Хендерсон согласился с ним, отметив, что тоже не понимает где аналитические агентства их постоянно себе находят.

Тем не менее, похоже, что один из главных инсайдеров игровой индустрии уверен в том, что Grand Theft Auto 6 не будет стоить неадекватных денег - это внушает оптимизм.

3
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Max Rolens

Все верно, цена будет 99.99... )))

8
Snake Snaake Snaaaaaake

я вот тоже не понимаю, откуда на PG набирают таких безграмотных, как AssTheKing, который даже не может написать пост без ошибок

3
Alex Row

Хоспади, тут консоль придется покупать чтобы поиграть, так что двадцаткой больше меньше уже не столь существенно.

2
Mersedy

Значит будет не 100 долларов, а 150

1
Джонни ди

правильно, от 120$ будит)

1
Extremosa

Думаю, долларов 80 будет стоить.

0
Putnik_Dirar

Я думаю им нет смысла выставлять баснословный чек. Игра в любом случае разойдется бешеным тиражом и будет приносить огромную прибыль на протяжении многих лет и без пробития потолка в ценовом сегменте, учитывая еще и изначальную эксклюзивность на консоли.

0
BDmitriy

Это же Роки. Квк раз они и могут спокойно выкатить конский ценник за такую то игру)

0
Putnik_Dirar BDmitriy

Могут, но когда другие компании ставят ценник в 70$ и через какое то время неминуемо скидывают, по разным скидочным акциям из-за падения продаж, то Роки могут никогда и не делать скидок и все равно будет продаваться

0
vegaryok

Игра явно будет стоить минимум 70$, а если решатся поднять, то все 80$ за стандартное издание, ну а уже делюксами и премиумами всякими спокойно доберут и до 100$.

0
Pozhiloy

Будет стоить стандартные сейчас 70 баксов за игру, хватит выдумывать

0
potter790

Ну да, абсолютно некомпетентный, 200 долларов минимум. )

-1
Пользователь ВКонтакте

Она будет стоить 120 // Александр Ковалёв

-1
Пользователь ВКонтакте

За базовое издание и 150 за премиумное // Даня Аминов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

За премиумное 300 // Александр Ковалёв

0
My life is a game

Ну 100 баксов реально много, 80 еще может быть, хотя скорее всего будет стандарт в 70

Смотря вообще что будет там, ну наполнение самой игры чтобы соответствовало 70-80-90-100 долларов

-2
ZAUSA

Потом бесплатно будут раздавать...

-2