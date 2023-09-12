Никаких 150 долларов за GTA 6: в сети распространяются совсем абсурдные утечки ©

Огромное количество игроков со всего мира находится в ожидании официального анонса следующей Grand Theft Auto от Rockstar Games. С момента выхода последней игры в этой популярной франшизе прошло уже около десяти лет, и поэтому многим натерпеться услышать хоть какие-то новости о желаемом продолжении. Этим уже давно активно пользуются недобросовестные инсайдеры, но теперь они вышли на совсем новый уровень абсурда.

В сети массово распространяется информация о заоблачном ценнике для игры и её огромных размерах. Даже некоторые авторитетные издания успели написать, что якобы гигантский размер GTA 6 составляет больше 750 ГБ и содержит "как минимум" 400 часов игрового контента. Среди этого также упоминался ценник игры в 150 долларов, что не на шутку напугало некоторых доверчивых геймеров.

Разумеется, все вышеперечисленное является неправдой. И хотя у нас нет официальных комментариев от разработчиков GTA 6, а также информации о самой игре, это не мешает развенчать абсурдные слухи. Множество изданий и сообщество действительно честных инсайдеров призывают игроков осторожнее воспринимать сейчас любую информацию по теме серии Grand Theft Auto. В сети наблюдается чрезвычайная активность ботов и "однодневных" блогеров, которые пытаются привлечь внимание к своим страницам, разгоняя выдуманные слухи о GTA 6. Для этого они часто ссылаются на уже зарекомендовавших себя авторов утечек или издания, прикрепляя поддельные изображения в качестве доказательства.

Чем ближе мы приближаемся к полноценному анонсу GTA 6, тем больше абсурдных слухов может появиться. Нам ничего не остается, кроме как набраться терпения и ждать новостей от Rockstar Games.