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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 647 оценок

Никаких 150 долларов за GTA 6: в сети распространяются совсем абсурдные утечки

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Gutsz
Новости

Огромное количество игроков со всего мира находится в ожидании официального анонса следующей Grand Theft Auto от Rockstar Games. С момента выхода последней игры в этой популярной франшизе прошло уже около десяти лет, и поэтому многим натерпеться услышать хоть какие-то новости о желаемом продолжении. Этим уже давно активно пользуются недобросовестные инсайдеры, но теперь они вышли на совсем новый уровень абсурда.

В сети массово распространяется информация о заоблачном ценнике для игры и её огромных размерах. Даже некоторые авторитетные издания успели написать, что якобы гигантский размер GTA 6 составляет больше 750 ГБ и содержит "как минимум" 400 часов игрового контента. Среди этого также упоминался ценник игры в 150 долларов, что не на шутку напугало некоторых доверчивых геймеров.

Разумеется, все вышеперечисленное является неправдой. И хотя у нас нет официальных комментариев от разработчиков GTA 6, а также информации о самой игре, это не мешает развенчать абсурдные слухи. Множество изданий и сообщество действительно честных инсайдеров призывают игроков осторожнее воспринимать сейчас любую информацию по теме серии Grand Theft Auto. В сети наблюдается чрезвычайная активность ботов и "однодневных" блогеров, которые пытаются привлечь внимание к своим страницам, разгоняя выдуманные слухи о GTA 6. Для этого они часто ссылаются на уже зарекомендовавших себя авторов утечек или издания, прикрепляя поддельные изображения в качестве доказательства.

Чем ближе мы приближаемся к полноценному анонсу GTA 6, тем больше абсурдных слухов может появиться. Нам ничего не остается, кроме как набраться терпения и ждать новостей от Rockstar Games.

2
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Magistros

В 150 долларов поверить ещё можно(и то с большой долей скепсиса), но после того, как я увидел информацию про 750GB, то у меня сразу возник вопрос по поводу критического мышления поверивших в эту ересь людей.

6
Сергей Понащенко

Качаешь 2 дня, поиграл 10 минут, ммм хрень, снёс нахрен за 5 сек)

2
RSV_GAMER_1987 Сергей Понащенко

2 дня качать?)) ты из деревни чтоль?)0

-4
Сергей Понащенко RSV_GAMER_1987

У меня 8-11 мб в секунду с торрента если брать. В стиме 11 почти стабильные. Как то так)

0
Glodus Muspell

На момент выхода размер игры 749 гб, так и знал что слухи были догшит.

1
tvorog8088

Сделают месячный эксклюзив за 150, стандарт как обычно, делов то.

0
KAMA33

Ага , продай квартиру , купи ГТА и живи в виртуальной реальности.

-1
Omnia Smirnow

Там все 200$.

-1
Famiclone

А почему бы и нет? За сомнительный Старфилд люди не брезговали вываливать сотку чтобы поиграть на 5 дней раньше, а тут мировой бренд приносящий лярды денях и самая ожидаемая игра последние 10 лет. Совсем не удивлюсь какому-нибудь ультимативмажордорогоэдишн с ранним доступом и примиальной валютой в онлайне за 150$

Обладатели толстых кошельков заплатят и жаловаться на ценник не будут...ну может чуть-чуть

-3
A E

жта 6 будет по подписке с обязательным онлайном.
хочешь играть - плоти бабло

1
Дворф

А почему бы и нет? Они же жадные до жути

-6