Никаких 150 долларов за GTA 6: в сети распространяются совсем абсурдные утечки

Огромное количество игроков со всего мира находится в ожидании официального анонса следующей Grand Theft Auto от Rockstar Games. С момента выхода последней игры в этой популярной франшизе прошло уже около десяти лет, и поэтому многим натерпеться услышать хоть какие-то новости о желаемом продолжении. Этим уже давно активно пользуются недобросовестные инсайдеры, но теперь они вышли на совсем новый уровень абсурда.
В сети массово распространяется информация о заоблачном ценнике для игры и её огромных размерах. Даже некоторые авторитетные издания успели написать, что якобы гигантский размер GTA 6 составляет больше 750 ГБ и содержит "как минимум" 400 часов игрового контента. Среди этого также упоминался ценник игры в 150 долларов, что не на шутку напугало некоторых доверчивых геймеров.
Разумеется, все вышеперечисленное является неправдой. И хотя у нас нет официальных комментариев от разработчиков GTA 6, а также информации о самой игре, это не мешает развенчать абсурдные слухи. Множество изданий и сообщество действительно честных инсайдеров призывают игроков осторожнее воспринимать сейчас любую информацию по теме серии Grand Theft Auto. В сети наблюдается чрезвычайная активность ботов и "однодневных" блогеров, которые пытаются привлечь внимание к своим страницам, разгоняя выдуманные слухи о GTA 6. Для этого они часто ссылаются на уже зарекомендовавших себя авторов утечек или издания, прикрепляя поддельные изображения в качестве доказательства.
Чем ближе мы приближаемся к полноценному анонсу GTA 6, тем больше абсурдных слухов может появиться. Нам ничего не остается, кроме как набраться терпения и ждать новостей от Rockstar Games.
В 150 долларов поверить ещё можно(и то с большой долей скепсиса), но после того, как я увидел информацию про 750GB, то у меня сразу возник вопрос по поводу критического мышления поверивших в эту ересь людей.
Качаешь 2 дня, поиграл 10 минут, ммм хрень, снёс нахрен за 5 сек)
2 дня качать?)) ты из деревни чтоль?)0
У меня 8-11 мб в секунду с торрента если брать. В стиме 11 почти стабильные. Как то так)
На момент выхода размер игры 749 гб, так и знал что слухи были догшит.
Сделают месячный эксклюзив за 150, стандарт как обычно, делов то.
Ага , продай квартиру , купи ГТА и живи в виртуальной реальности.
Там все 200$.
А почему бы и нет? За сомнительный Старфилд люди не брезговали вываливать сотку чтобы поиграть на 5 дней раньше, а тут мировой бренд приносящий лярды денях и самая ожидаемая игра последние 10 лет. Совсем не удивлюсь какому-нибудь ультимативмажордорогоэдишн с ранним доступом и примиальной валютой в онлайне за 150$
Обладатели толстых кошельков заплатят и жаловаться на ценник не будут...ну может чуть-чуть
жта 6 будет по подписке с обязательным онлайном.
хочешь играть - плоти бабло
А почему бы и нет? Они же жадные до жути