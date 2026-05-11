Никакой "цензуры": GTA 6 получила рейтинг "M" (17+) от ESRB

Sony преподнесла фанатам GTA большой сюрприз. В своей новостной рассылке создатели PlayStation раскрыли возрастной рейтинг GTA 6. До этого момента ни разработчик Rockstar Games, ни ответственное ведомство ESRB не делали официальных заявлений по этому поводу. Как и ожидалось, GTA 6, подобно своим предшественницам, получила рейтинг «Mature 17+ (M)». Это означает, что игра рекомендуется лицам от 17 лет.

Причиной такого решения стало наличие в игре сцен насилия и наготы, сексуальных подтекстов, наркотиков, алкоголя и нецензурной лексики. Для фанатов серии это хорошая новость: в последние месяцы высказывались опасения, что Rockstar может «смягчить» GTA 6. Присвоенный рейтинг указывает на то, что характер игры существенно не изменится.

Тот факт, что у игры уже появился возрастной рейтинг, радует фанатов и по другой причине. Обычно проект получает такую оценку всего за несколько недель или месяцев до релиза. Таким образом, наличие рейтинга — весомый аргумент в пользу того, что Rockstar сможет придерживаться обещанной даты выхода — 19 ноября 2026 года. Поклонники до сих пор сомневаются в этом, так как проект уже дважды переносили (изначально GTA 6 должна была выйти в конце 2025 года).

Стоит отметить, что рейтинг ESRB актуален только для Америки. В Европе же игру должна классифицировать комиссия PEGI — официальных данных еще нет, но прогнозируется маркировка «18+».