Nintendo не исключает выход GTA 6 на Switch 2, но решение остается за Rockstar и Take-Two

Президент Nintendo of America Девон Притчард прокомментировала возможность выхода Grand Theft Auto 6 на Nintendo Switch 2. По ее словам, этот вопрос находится в компетенции издателя Take-Two Interactive и студии Rockstar Games. На данный момент официальных анонсов нет.

В интервью Variety Притчард напомнила, что Switch 2 значительно мощнее предшественницы и уже способна запускать такие требовательные игры, как Cyberpunk 2077 и обновленная The Witcher 3. Это породило вопросы о том, сможет ли новая консоль справиться с GTA 6, особенно учитывая, что игра должна выйти и на Xbox Series S.

У Rockstar уже есть опыт выпуска своих проектов на консолях Nintendo: на Switch доступны Red Dead Redemption, Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition и L.A. Noire. Однако компания пока не объявляла о планах перенести на Switch 2 ни GTA 6, ни Red Dead Redemption 2.

Притчард также подчеркнула, что Nintendo стремится предлагать разнообразные игровые впечатления для аудитории всех возрастов. При этом конкретных обещаний относительно будущих проектов сторонних разработчиков она не дала.

Тем временем релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Незадолго до него, 5 ноября, должна выйти The Legend of Zelda: Ocarina of Time — еще один крупный релиз конца года. Пока остается неизвестным, появится ли новая Grand Theft Auto на Switch 2, но Nintendo не стала полностью исключать такую возможность.