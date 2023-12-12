Ностальгия: дебютный трейлер GTA 6 воссоздали на телевизоре 1956 года

Горячо ожидаемая премьера трейлера Grand Theft Auto 6 произвела настоящий фурор. Анонсирующий ролик игры с масштабным открытым миром собрал рекордные просмотры на YouTube, удивил игроков "задницами", завязал несколько скандалов и оживил сообщество фанатов. Поклонники из разных сфер до сих пор анализируют трейлер и строят собственные теории об игре, но блогер Мэтт Пилз придумал нечто действительно уникальное. Энтузиаст объединил ролик игры со своим главным хобби — старыми телевизорами.

Мэтт Пилз обожает переносить на старые телевизоры современные телепрограммы, блокбастеры и даже игры. Он просто не смог пройти мимо нашумевшего трейлера GTA 6, поэтому сразу же попытался воссоздать его на телевизоре прошлого столетия. К удивлению, ролик игры выглядит впечатляюще даже на телевизоре 1956 года. Черно-белый формат трейлера лишь подчеркивает основной стиль будущей игры, и некоторые кадры можно спутать с реальным фильмом.

Энтузиаст не остановился только на одном старом телевизоре и решил перенести ролик на еще одну популярную модель телевизора в начале 2000-х. Трейлер GTA 6 был показан на небольшом телевизоре Panasonic, который проигрывает видео с диска через PlayStation 2. Мэтт Пилз обещает, что после официального релиза игры он попытается запустить её на этих телевизорах, чтобы испытать ностальгию по уже ушедшей эпохе.