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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 242 оценки

Ностальгия: дебютный трейлер GTA 6 воссоздали на телевизоре 1956 года

Gutsz
Новости

Горячо ожидаемая премьера трейлера Grand Theft Auto 6 произвела настоящий фурор. Анонсирующий ролик игры с масштабным открытым миром собрал рекордные просмотры на YouTube, удивил игроков "задницами", завязал несколько скандалов и оживил сообщество фанатов. Поклонники из разных сфер до сих пор анализируют трейлер и строят собственные теории об игре, но блогер Мэтт Пилз придумал нечто действительно уникальное. Энтузиаст объединил ролик игры со своим главным хобби — старыми телевизорами.

Мэтт Пилз обожает переносить на старые телевизоры современные телепрограммы, блокбастеры и даже игры. Он просто не смог пройти мимо нашумевшего трейлера GTA 6, поэтому сразу же попытался воссоздать его на телевизоре прошлого столетия. К удивлению, ролик игры выглядит впечатляюще даже на телевизоре 1956 года. Черно-белый формат трейлера лишь подчеркивает основной стиль будущей игры, и некоторые кадры можно спутать с реальным фильмом.

Энтузиаст не остановился только на одном старом телевизоре и решил перенести ролик на еще одну популярную модель телевизора в начале 2000-х. Трейлер GTA 6 был показан на небольшом телевизоре Panasonic, который проигрывает видео с диска через PlayStation 2. Мэтт Пилз обещает, что после официального релиза игры он попытается запустить её на этих телевизорах, чтобы испытать ностальгию по уже ушедшей эпохе.

-7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
JIoMTuK

по ходу, пора отписываться от новостей по гта6. среди сотни новостей-мусора дай бог, чтоб 1-2 были действительно по делу и интересными. вся лента уже засрана

3
SharpAelinor

Для чего этой чушью заниматься, фрики дебильные🤦‍♂️

2
KIBERMAX

Ну как зачем? что бы наш любимый всеми автор Gutsz залил эту новость на PG

Спойлер
0
Mr_Diablo3393

вы издеваетесь?

1
Lvinomord

Вкусовщина конечно,но таких телевизорах нужно Фоллаут запускать)

1
kidchegi

"воссоздали на телевизоре")))

1
saksnboom

Мастерство бредового зоголовка!

0
dangerous_beast

Нее, ну это не в какие рамки уже! Чел не поленился, напечатал обложку на диск, но при этом не смог его упаковать в красивую коробочку, с красивой фирменной обложкой. хех)

0
trixie
воссоздали

Это как?

0
FrankCecil

Божественно

-1
Макс Макс 007

пон

-1