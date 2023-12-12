Ностальгия: дебютный трейлер GTA 6 воссоздали на телевизоре 1956 года

Горячо ожидаемая премьера трейлера Grand Theft Auto 6 произвела настоящий фурор. Анонсирующий ролик игры с масштабным открытым миром собрал рекордные просмотры на YouTube, удивил игроков "задницами", завязал несколько скандалов и оживил сообщество фанатов. Поклонники из разных сфер до сих пор анализируют трейлер и строят собственные теории об игре, но блогер Мэтт Пилз придумал нечто действительно уникальное. Энтузиаст объединил ролик игры со своим главным хобби — старыми телевизорами.
Мэтт Пилз обожает переносить на старые телевизоры современные телепрограммы, блокбастеры и даже игры. Он просто не смог пройти мимо нашумевшего трейлера GTA 6, поэтому сразу же попытался воссоздать его на телевизоре прошлого столетия. К удивлению, ролик игры выглядит впечатляюще даже на телевизоре 1956 года. Черно-белый формат трейлера лишь подчеркивает основной стиль будущей игры, и некоторые кадры можно спутать с реальным фильмом.
Энтузиаст не остановился только на одном старом телевизоре и решил перенести ролик на еще одну популярную модель телевизора в начале 2000-х. Трейлер GTA 6 был показан на небольшом телевизоре Panasonic, который проигрывает видео с диска через PlayStation 2. Мэтт Пилз обещает, что после официального релиза игры он попытается запустить её на этих телевизорах, чтобы испытать ностальгию по уже ушедшей эпохе.
по ходу, пора отписываться от новостей по гта6. среди сотни новостей-мусора дай бог, чтоб 1-2 были действительно по делу и интересными. вся лента уже засрана
Для чего этой чушью заниматься, фрики дебильные🤦♂️
Ну как зачем? что бы наш любимый всеми автор Gutsz залил эту новость на PG
вы издеваетесь?
Вкусовщина конечно,но таких телевизорах нужно Фоллаут запускать)
"воссоздали на телевизоре")))
Мастерство бредового зоголовка!
Нее, ну это не в какие рамки уже! Чел не поленился, напечатал обложку на диск, но при этом не смог его упаковать в красивую коробочку, с красивой фирменной обложкой. хех)
Это как?
Божественно
пон