Новая стрельба и возможности Fortnite: инсайдер раскрыл амбициозные детали геймплея и движка GTA 6

Пока игроки все еще обсуждают неожиданную эксклюзивность предстоящей рекламной кампании ожидаемой GTA 6, мы возвращаемся к другим любопытным деталям проекта. Еще в прошлом месяце на свет всплыла довольно интересная информация касательно самой геймплейной структуры игры и её особенностей.

В в эфире подкаста "Brands In Play" инсайдер и обозреватель HipHopGamer поделился весьма внушительным списком эксклюзивных инсайдов, которые он получил якобы от участников свежих плейтестов. Ему удалось узнать об особенностях движка RAGE и кардинальных изменениях во франшизе. Судя по заявлениям инсайдера, студия намерена серьезно сломать старые устои жанра.

Ключевые детали геймплея из свежего инсайда:

Новая механика стрельбы . По словам источника, поведение камеры и прицеливания ощущаются "совершенно иначе", нежели в любых предыдущих частях GTA. Rockstar вложила огромные средства, чтобы физическая отзывчивость оружия находилась на уровне, который мог бы удовлетворить даже придирчивых фанатов тактических шутеров и киберспортсменов уровня Counter-Strike.

. По словам источника, поведение камеры и прицеливания ощущаются "совершенно иначе", нежели в любых предыдущих частях GTA. Rockstar вложила огромные средства, чтобы физическая отзывчивость оружия находилась на уровне, который мог бы удовлетворить даже придирчивых фанатов тактических шутеров и киберспортсменов уровня Counter-Strike. Проработка автомобилей . Здесь нет ничего удивительного, но взаимодействие с макшинами в GTA 6 станет еще лучше. Угон, посадка, высадка и даже бои прямо внутри кабины авто выведены на беспрецедентно высокий уровень.

. Здесь нет ничего удивительного, но взаимодействие с макшинами в GTA 6 станет еще лучше. Угон, посадка, высадка и даже бои прямо внутри кабины авто выведены на беспрецедентно высокий уровень. Люсия и Джейсон - будут под управлением компьютера, если игрок им не руководим в данную минуту. Такие "напарники" могут не только просто "следовать хвостом", а выполнять сложные совместные комбо и командные взаимодействия в пылу сюжетных стычек или краж на ходу, что "совершенно меняет тактику подхода к экшену".

Кроме того, по заявлениям HipHopGamer, мир игры станет до нереальности реактивным — случайные ситуации, генерируемые новой технологией симуляции жизни ИИ-горожан.

GTA 6, если верить заявлениям инсайдера, строится с амбициозным заделом, выходящим далеко за пределы классического гейминга. Технология проекта и в будущем добавленный мощнейший сетевой конструктор UGC, якобы проектируются не просто для создания модов. Это будет настоящая 3D-платформа уровня Unreal Engine, предназначенная в том числе для нужд кино и ТВ-производства. Автор предполагает, что грядущие рекламные или кино/фильм кампании смогут без проблем вписывать собственные огромные сюжетные цепочки квестов/эвентов от брендов-парнеров прямо внутрь архитектуры новой GTA Online на серверах. Этот амбициозный ход должен будет с легкостью «затмить всё то, что сейчас демонстрируют креаторы и бренды в режиме интеграции песочницы серверов Fortnite». Эти слова тесно перекликаются с более старыми прогнозами блогера, о чем мы уже рассказывали ранее:

Ну и на последок он заявил: "Вы даже не представляете... с какими тактильными фишками работает версия геймпада DualSense. Остается лишь напомнить, что оценить, действительно ли нас ждет "величайшая игра", можно будет 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.