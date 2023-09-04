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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 632 оценки

Новая утечка раскрывает дату официального анонса GTA 6

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Gutsz
Новости

Похоже, что сразу после успешного релиза ожидаемой Starfield, игроков ждет еще одно важнейшее событие в игровой индустрии. После огромного количества инсайдов и слухов, наконец-то состоится официальный анонс следующей части Grand Theft Auto. О продолжении знаменитой серии экшенов с открытым миром от Rockstar Games могут объявить уже в октябре.

Информация о скором анонсе новой Grand Theft Auto исходит от самого генерального директора Take-Two Interactive, Штрауса Зельника. Пользователь под ником GTA 6 Spam слил в открытый доступ аудиозапись, в которой Зельник сообщает о дате премьеры игры. Если верить утечкам, следующая игра в серии получит название GTA 6, и её анонсирование запланировано уже на 23 октября.

Слитая аудиозапись вряд ли является подделкой или какой-то манипуляцией. Утечка недолго оставалась доступной, и довольно быстро её удалили со всех зарубежных площадок, ссылаясь на нарушения авторских прав. Кроме того, её достоверность подтверждают авторитетные инсайдеры, которые ранее делились другими утечками по игре.

Анонс GTA 6 может действительно состояться уже этой осенью. А сама игра, вероятно, доберется до релиза в 2024 или 2025 году на ПК и консолях.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Forsaken67rus

А потому окажется, что голос Зельника подделали с помощью нейросетей 😁

16
Михаил Исламов

С этими нейросетями уже ничему верить нельзя.

5
TAPAKAH222
После огромного количества инсайдов и слухов, наконец-то состоится официальный анонс следующей части Grand Theft Auto. 

...но это тоже слух.

3
cuckold

Иди в 2026 или в 2027

2
OSKaR2255

В этом году GTA 5 уже 10 лет. Я думаю будет анонс на такую круглую дату.

1
Rus_Rasmus

Уже чувствую, как будет жариться ПК при игры в это)) Очень надеюсь, что движок будет подточен как реальность GTA IV

1
Mayson_ml

Чем дальше в лес, тем больше дров, слухи об анонсе... Чтоб были слухи о релизе, а так... Скоро будет слухи о трейлере, а от разрабов трейлер на трейлер...

1
Kenn1y

Нужна ли новая часть, учитывая современные подходы, сотворят какую-нибудь ММО ещё с миром игры.

0
sega443

ждемс

0
yariko ookami

Грандиозное Тыринье Автомашин 6, желаю ей удачи, надеюсь она будет как минимум не хуже четвертой части про братьев Белликов.

0
askazanov

Отлично, ждём! Только авторы статей, вы пожалуйста выражайтесь правильно!!!! Не "утечка, или слив" , а просто реклама от "производителя" !!!))))))

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