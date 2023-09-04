Новая утечка раскрывает дату официального анонса GTA 6

Похоже, что сразу после успешного релиза ожидаемой Starfield, игроков ждет еще одно важнейшее событие в игровой индустрии. После огромного количества инсайдов и слухов, наконец-то состоится официальный анонс следующей части Grand Theft Auto. О продолжении знаменитой серии экшенов с открытым миром от Rockstar Games могут объявить уже в октябре.
Информация о скором анонсе новой Grand Theft Auto исходит от самого генерального директора Take-Two Interactive, Штрауса Зельника. Пользователь под ником GTA 6 Spam слил в открытый доступ аудиозапись, в которой Зельник сообщает о дате премьеры игры. Если верить утечкам, следующая игра в серии получит название GTA 6, и её анонсирование запланировано уже на 23 октября.
Слитая аудиозапись вряд ли является подделкой или какой-то манипуляцией. Утечка недолго оставалась доступной, и довольно быстро её удалили со всех зарубежных площадок, ссылаясь на нарушения авторских прав. Кроме того, её достоверность подтверждают авторитетные инсайдеры, которые ранее делились другими утечками по игре.
Анонс GTA 6 может действительно состояться уже этой осенью. А сама игра, вероятно, доберется до релиза в 2024 или 2025 году на ПК и консолях.
А потому окажется, что голос Зельника подделали с помощью нейросетей 😁
С этими нейросетями уже ничему верить нельзя.
...но это тоже слух.
Иди в 2026 или в 2027
В этом году GTA 5 уже 10 лет. Я думаю будет анонс на такую круглую дату.
Уже чувствую, как будет жариться ПК при игры в это)) Очень надеюсь, что движок будет подточен как реальность GTA IV
Чем дальше в лес, тем больше дров, слухи об анонсе... Чтоб были слухи о релизе, а так... Скоро будет слухи о трейлере, а от разрабов трейлер на трейлер...
Нужна ли новая часть, учитывая современные подходы, сотворят какую-нибудь ММО ещё с миром игры.
ждемс
Грандиозное Тыринье Автомашин 6, желаю ей удачи, надеюсь она будет как минимум не хуже четвертой части про братьев Белликов.
Отлично, ждём! Только авторы статей, вы пожалуйста выражайтесь правильно!!!! Не "утечка, или слив" , а просто реклама от "производителя" !!!))))))