Новая утечка раскрывает дату официального анонса GTA 6 ©

Похоже, что сразу после успешного релиза ожидаемой Starfield, игроков ждет еще одно важнейшее событие в игровой индустрии. После огромного количества инсайдов и слухов, наконец-то состоится официальный анонс следующей части Grand Theft Auto. О продолжении знаменитой серии экшенов с открытым миром от Rockstar Games могут объявить уже в октябре.

Информация о скором анонсе новой Grand Theft Auto исходит от самого генерального директора Take-Two Interactive, Штрауса Зельника. Пользователь под ником GTA 6 Spam слил в открытый доступ аудиозапись, в которой Зельник сообщает о дате премьеры игры. Если верить утечкам, следующая игра в серии получит название GTA 6, и её анонсирование запланировано уже на 23 октября.

Слитая аудиозапись вряд ли является подделкой или какой-то манипуляцией. Утечка недолго оставалась доступной, и довольно быстро её удалили со всех зарубежных площадок, ссылаясь на нарушения авторских прав. Кроме того, её достоверность подтверждают авторитетные инсайдеры, которые ранее делились другими утечками по игре.

Анонс GTA 6 может действительно состояться уже этой осенью. А сама игра, вероятно, доберется до релиза в 2024 или 2025 году на ПК и консолях.