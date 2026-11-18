Официальный туристический офис Новой Зеландии обратил внимание на необычный способ получить доступ к GTA 6 раньше остальных. В соцсетях ведомство поприветствовало игроков, которые используют так называемый «новозеландский трюк», чтобы запустить игру до её официального выхода в своих регионах.

Речь идёт о популярной хитрости на Xbox: достаточно временно сменить регион консоли на Новую Зеландию, где наступление полуночи происходит раньше, чем во многих других странах. Поскольку GTA 6 становится доступна в полночь по местному времени, такой манёвр позволяет начать играть на несколько часов раньше.

Популярность этого способа оказалась настолько высокой, что на неё отреагировали даже представители самой страны. «Одно из преимуществ того, что солнце восходит у нас первым, — возможность первыми сыграть в GTA 6. Мы слышали, что некоторые из вас пытаются воспользоваться новозеландским трюком, чтобы присоединиться к нам. Понимаем вас — и будем рады видеть вас в гостях», — говорится в публикации туристического офиса в социальных сетях.

Сам по себе этот способ считается безопасным, хотя настройки региона Xbox изначально предназначались для других целей. Microsoft годами не комментирует подобную практику. У игроков PlayStation 5 тоже есть возможность провернуть нечто похожее, но процесс там заметно сложнее и требует дополнительных действий.