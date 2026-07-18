Новое письмо акционерам Take-Two подтвердило дату выхода Grand Theft Auto 6 и успех GTA Online

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник вновь подтвердил, что релиз Grand Theft Auto 6 по-прежнему запланирован на 19 ноября 2026 года. Новое подтверждение прозвучало в письме акционерам, которое Take-Two опубликовала в преддверии ежегодного собрания компании.

В документе руководитель компании назвал 2027 финансовый год потенциально переломным для издателя. По его словам, главным драйвером роста должна стать именно GTA 6, выход которой, как и прежде, значится в планах на 19 ноября. При этом Зельник традиционно использовал формулировку «запланированный релиз», что является стандартной юридической практикой для публичных компаний и само по себе не указывает на перенос.

Одновременно Take-Two подчеркнула, что даже до выхода новой части франшиза остается одним из самых прибыльных активов компании. GTA Online продолжает демонстрировать результаты выше ожиданий, а обновление A Safehouse in the Hills, вышедшее в конце 2025 года, стало одним из самых успешных за всю историю режима. Дополнительный рост показывает и подписка GTA+, число пользователей которой продолжает увеличиваться.

Компания также сообщила, что продажи GTA V достигли почти 230 миллионов копий, а операционный денежный поток в 2027 финансовом году, как ожидается, превысит 1 миллиард долларов. Эти показатели должны обеспечить финансирование будущих проектов Take-Two.

При этом издатель по-прежнему не раскрывает данные о предзаказах GTA 6 и не сообщает, когда состоится премьера третьего трейлера. Не исключено, что новые подробности появятся во время финансового отчета Take-Two, который запланирован на 7 августа. Среди игроков также продолжаются обсуждения сроков запуска многопользовательского режима GTA 6, однако официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.