Новости о GTA 6 близко? Актер озвучки GTA 5 опубликовал загадочный пост

25 октября на cайте Metacritic неожиданно появилась страница Grand Theft Auto 6. Геймеры сразу предположили, что это намек на скорый анонс новой части культовой серии. Спустя несколько часов у фанатов появилась еще одна причина утвердиться в своей догадке. Ею стало загадочное видео от Неда Люка, озвучивающего Майкла Де Санту в Grand Theft Auto 5.

Актер поделился роликом в социальных сетях. В нем он едет в машине и говорит о том, что направляется в аэропорт. В монологе мужчина произносит таинственную фразу о своих планах. Эта реплика как раз и взбудоражила умы некоторых поклонников франшизы.

«Собираюсь совершить небольшое путешествие в Лос-Анджелес. Есть чем заняться. Не спрашивай, о чем я говорю», — Нед Люк.

Примечательно, что в посте с роликом Люк отметил другого актера, имеющего отношение к GTA 5. Он упомянул Шона Фонтено, подарившего голос Франклину Клинтону.

Слухи о долгожданной многими геймерами GTA 6 ходят уже давно. Rockstar официально подтвердила разработку игры в феврале 2022 года. После этого журналист Bloomberg Джейсон Шрайер раскрыл первые подробности тайтла. По его словам, главными героями станут мужчина и женщина-латиноамериканка.

Согласно некоторым утечкам, GTA 6 должны были анонсировать еще 23 октября 2023 года. Тогда игру так и не представили. В октябре в сети появилось письмо от Take-Two, в котором компания требовала владельца домена gta6.com передать права до 26 октября. По мнению ряда журналистов, прецедент намекает на скорый анонс игры.