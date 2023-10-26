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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 765 оценок

Новости о GTA 6 близко? Актер озвучки GTA 5 опубликовал загадочный пост

Simple Jack

25 октября на cайте Metacritic неожиданно появилась страница Grand Theft Auto 6. Геймеры сразу предположили, что это намек на скорый анонс новой части культовой серии. Спустя несколько часов у фанатов появилась еще одна причина утвердиться в своей догадке. Ею стало загадочное видео от Неда Люка, озвучивающего Майкла Де Санту в Grand Theft Auto 5.

Актер поделился роликом в социальных сетях. В нем он едет в машине и говорит о том, что направляется в аэропорт. В монологе мужчина произносит таинственную фразу о своих планах. Эта реплика как раз и взбудоражила умы некоторых поклонников франшизы.

«Собираюсь совершить небольшое путешествие в Лос-Анджелес. Есть чем заняться. Не спрашивай, о чем я говорю», — Нед Люк.

Примечательно, что в посте с роликом Люк отметил другого актера, имеющего отношение к GTA 5. Он упомянул Шона Фонтено, подарившего голос Франклину Клинтону.

Слухи о долгожданной многими геймерами GTA 6 ходят уже давно. Rockstar официально подтвердила разработку игры в феврале 2022 года. После этого журналист Bloomberg Джейсон Шрайер раскрыл первые подробности тайтла. По его словам, главными героями станут мужчина и женщина-латиноамериканка.

Согласно некоторым утечкам, GTA 6 должны были анонсировать еще 23 октября 2023 года. Тогда игру так и не представили. В октябре в сети появилось письмо от Take-Two, в котором компания требовала владельца домена gta6.com передать права до 26 октября. По мнению ряда журналистов, прецедент намекает на скорый анонс игры.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Twiceasniceasguys

Голос у него клёвый)

8
akunamatatas

Чел просто знает на чем просмотры и комменты у себя в сетях собрать

6
Rush_2020

Любой пердеж хоть как то намекающий на гта6 теперь будет на этом сайте постится, кошмар! Ну сколько уже можно, вы забыли фанаты тот плевок в 2021 году, в форме трилогий гта чтоль?

4
Lvinomord

Будет ещё дополнительный плевок - игра скорее всего не сразу появится на ПК.И это даже после оглушительного успеха "5" части...лол.

0
Vavan07

Наверное поехал записывать реплики для хэллоуинского ивента в gta online

2
6363

Слишком много слухов и намеков в короткий промежуток из разных источников, что-то скоро будет.

1
TAPAKAH222

Ещё слух...

0
AlanGarner

Обидно не то что тизер до сих пор не вышел, а то что Рокстар, видя как сильно фанаты ждали 26 числа, даже слова не сказали.

Если тизер выйдет завтра или через месяц это будет уже не то.

1
IdleUrick

И как это связано с гта 6?

0
Johnny Rotten

Эхх надеюсь это не с жта онлаен связанно. Было бы круто увидеть камео троицы из V в VI

0
KANSERVATOR

они лишние как по мне, лучше сиджея

0
kohopeyka

Не в тему, но вот то самое загадочное видео с сайта Rockstar Games

Спойлер
-2
IdleUrick

почему?

0