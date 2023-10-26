Новости о GTA 6 близко? Актер озвучки GTA 5 опубликовал загадочный пост

25 октября на cайте Metacritic неожиданно появилась страница Grand Theft Auto 6. Геймеры сразу предположили, что это намек на скорый анонс новой части культовой серии. Спустя несколько часов у фанатов появилась еще одна причина утвердиться в своей догадке. Ею стало загадочное видео от Неда Люка, озвучивающего Майкла Де Санту в Grand Theft Auto 5.
Актер поделился роликом в социальных сетях. В нем он едет в машине и говорит о том, что направляется в аэропорт. В монологе мужчина произносит таинственную фразу о своих планах. Эта реплика как раз и взбудоражила умы некоторых поклонников франшизы.
«Собираюсь совершить небольшое путешествие в Лос-Анджелес. Есть чем заняться. Не спрашивай, о чем я говорю», — Нед Люк.
Примечательно, что в посте с роликом Люк отметил другого актера, имеющего отношение к GTA 5. Он упомянул Шона Фонтено, подарившего голос Франклину Клинтону.
Слухи о долгожданной многими геймерами GTA 6 ходят уже давно. Rockstar официально подтвердила разработку игры в феврале 2022 года. После этого журналист Bloomberg Джейсон Шрайер раскрыл первые подробности тайтла. По его словам, главными героями станут мужчина и женщина-латиноамериканка.
Согласно некоторым утечкам, GTA 6 должны были анонсировать еще 23 октября 2023 года. Тогда игру так и не представили. В октябре в сети появилось письмо от Take-Two, в котором компания требовала владельца домена gta6.com передать права до 26 октября. По мнению ряда журналистов, прецедент намекает на скорый анонс игры.
Голос у него клёвый)
Чел просто знает на чем просмотры и комменты у себя в сетях собрать
Любой пердеж хоть как то намекающий на гта6 теперь будет на этом сайте постится, кошмар! Ну сколько уже можно, вы забыли фанаты тот плевок в 2021 году, в форме трилогий гта чтоль?
Будет ещё дополнительный плевок - игра скорее всего не сразу появится на ПК.И это даже после оглушительного успеха "5" части...лол.
Наверное поехал записывать реплики для хэллоуинского ивента в gta online
Слишком много слухов и намеков в короткий промежуток из разных источников, что-то скоро будет.
Ещё слух...
Обидно не то что тизер до сих пор не вышел, а то что Рокстар, видя как сильно фанаты ждали 26 числа, даже слова не сказали.
Если тизер выйдет завтра или через месяц это будет уже не то.
И как это связано с гта 6?
Эхх надеюсь это не с жта онлаен связанно. Было бы круто увидеть камео троицы из V в VI
они лишние как по мне, лучше сиджея
Не в тему, но вот то самое загадочное видео с сайта Rockstar Games
почему?