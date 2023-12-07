на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 166 оценок

Новостной портал сообщил о "большом" сюрпризе, касающемся GTA 6, который появится сегодня

butcher69
Новости

Эта "новость" поступила от сайта GTABase.com, который несколько часов назад написал на X следующее. "БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ", - гласит сообщение, сопровождаемое хэштегом GTAVI.

На момент написания статьи дополнительная информация не была предоставлена, и пока не совсем понятно, что скрывается за этим сообщением. "Сюрприз", на который намекает издание, может быть связан с сегодняшним мероприятием The Game Awards, но сообщение гласит "через несколько часов", а сделано оно было около пяти часов назад.

Мнения пользователей разделились, но большинство считает, что будут представлены новые скриншоты вместе с небольшим количеством информации о событиях игры.

Выход Grand Theft Auto 6 на PS5 и Xbox Series X|S запланирован на 2025 год.

19
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Lunersun

Сегодня на торренты сольют ПК-версию игры.

28
kotasha

Я так понимаю теперь ни дня без новости о гта 6.

16
AndruhaGruz

Выход игры переносится на 2023:)

13
Mandalordek

лучше: на консолях будет 60 фпс на старте

-2
211186 Mandalordek

Причём на ПК🤣🤣🤣во снах пекарей

-10
Kenn1y Mandalordek

Лучше выбор, так как хватит и 30 или режима с 40, но пусть разрешение и картинка будут хорошими.

0
Stasonich_spb 211186

оптимизация и 60фЕпесЭ....дивный сон...

0
Tiger Goose

Женщина с сочными сиськами и жопой - уже приятный сюрприз от современных разработчиков игр.

11
aka_poroh

Не могу не согласиться, тут просто в десяточку попали

2
Ольга Бузова

У главной героини будет "сюрприз" между ног

7
caramba1999
0
6363

Ждем TGA, осталось недолго.

2
211186

Это не ГТА6

1
Миханик Шестеренкин

Эта бабенка уже прям символом ГТА6 стала, только на нее все внимание.

1
Kenn1y

Даже в новостях уже показали про популярность трейлера. Все же интересно, что выйдет у них, пока смущает только то, что персонажи не выглядят харизматичными. Вероятно, после трейлера не только продажи GTAV взлетят, но и RDR2, а может и их других игр.

0
Ellie Williams

большим сюрпризом было бы то если бы они сегодня выпустили релиз, как кто то слил трейлер и они скорей выпустили, так и кто ни будь бы слил геймплей и они скорей тут же бы выпустили релиз, вот это я понимаю БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ.

0
Eclair_93

Хайпуют просто.

0
Artery Kaulitz

Ждать игру на PC придётся не слишком долго? А может игровую карту покажут...

0
Lvinomord

Новость про то,что в игре можно будет стрелять, но это не точно.

0
CURiOSiTY7

Сюрприз: игра выйдет на PC 31.12.23

-2
theivanov

Будет достаточно простого «игра выйдет на PC».

3
Understanding the Truth

Это не шестая часть это gta 5 часть вторая

-4
Mister proper 1214

Gta 5 это тогда gta 4 часть вторая 🤡🤡🤡

0
Muratbay

Vice city продолжение

0