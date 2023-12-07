Новостной портал сообщил о "большом" сюрпризе, касающемся GTA 6, который появится сегодня

Эта "новость" поступила от сайта GTABase.com, который несколько часов назад написал на X следующее. "БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ", - гласит сообщение, сопровождаемое хэштегом GTAVI.
На момент написания статьи дополнительная информация не была предоставлена, и пока не совсем понятно, что скрывается за этим сообщением. "Сюрприз", на который намекает издание, может быть связан с сегодняшним мероприятием The Game Awards, но сообщение гласит "через несколько часов", а сделано оно было около пяти часов назад.
Мнения пользователей разделились, но большинство считает, что будут представлены новые скриншоты вместе с небольшим количеством информации о событиях игры.
Выход Grand Theft Auto 6 на PS5 и Xbox Series X|S запланирован на 2025 год.
Сегодня на торренты сольют ПК-версию игры.
Я так понимаю теперь ни дня без новости о гта 6.
Выход игры переносится на 2023:)
лучше: на консолях будет 60 фпс на старте
Причём на ПК🤣🤣🤣во снах пекарей
Лучше выбор, так как хватит и 30 или режима с 40, но пусть разрешение и картинка будут хорошими.
оптимизация и 60фЕпесЭ....дивный сон...
Женщина с сочными сиськами и жопой - уже приятный сюрприз от современных разработчиков игр.
Не могу не согласиться, тут просто в десяточку попали
У главной героини будет "сюрприз" между ног
Ждем TGA, осталось недолго.
Это не ГТА6
Эта бабенка уже прям символом ГТА6 стала, только на нее все внимание.
Даже в новостях уже показали про популярность трейлера. Все же интересно, что выйдет у них, пока смущает только то, что персонажи не выглядят харизматичными. Вероятно, после трейлера не только продажи GTAV взлетят, но и RDR2, а может и их других игр.
большим сюрпризом было бы то если бы они сегодня выпустили релиз, как кто то слил трейлер и они скорей выпустили, так и кто ни будь бы слил геймплей и они скорей тут же бы выпустили релиз, вот это я понимаю БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ.
Хайпуют просто.
Ждать игру на PC придётся не слишком долго? А может игровую карту покажут...
Новость про то,что в игре можно будет стрелять, но это не точно.
Сюрприз: игра выйдет на PC 31.12.23
Будет достаточно простого «игра выйдет на PC».
Это не шестая часть это gta 5 часть вторая
Gta 5 это тогда gta 4 часть вторая 🤡🤡🤡
Vice city продолжение