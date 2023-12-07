Новостной портал сообщил о "большом" сюрпризе, касающемся GTA 6, который появится сегодня

Эта "новость" поступила от сайта GTABase.com, который несколько часов назад написал на X следующее. "БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ", - гласит сообщение, сопровождаемое хэштегом GTAVI.

На момент написания статьи дополнительная информация не была предоставлена, и пока не совсем понятно, что скрывается за этим сообщением. "Сюрприз", на который намекает издание, может быть связан с сегодняшним мероприятием The Game Awards, но сообщение гласит "через несколько часов", а сделано оно было около пяти часов назад.

Мнения пользователей разделились, но большинство считает, что будут представлены новые скриншоты вместе с небольшим количеством информации о событиях игры.

Выход Grand Theft Auto 6 на PS5 и Xbox Series X|S запланирован на 2025 год.