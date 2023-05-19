Новые подробности о возможном запуске GTA 6 заставили акции Take-Two внезапно взлететь ©

Новые подробности о возможном запуске GTA 6 вызвали резкий скачок курса акций материнской компании Rockstar - Take-Two. Дата выхода GTA 6, возможно, наступит уже в 2024 году, согласно деталям из последнего обращения Take-Two к инвесторам. И, несмотря на то, что конкретного упоминания GTA 6 не было, похоже, даже намека на GTA 6 было достаточно, чтобы вызвать значительный скачок акций.



Take-Two опубликовала свои последние финансовые отчеты 17 мая, предложив, казалось бы, ясный намек на то, что GTA 6 будет запущена в течение финансового года 2025 года, что ставит вероятный запуск где-то между последними месяцами 2024 года и первым кварталом 2025 года.



В сочетании с довольно красноречивым тизерным фото актера Брайана Зампеллы, который, как ожидается, сыграет в GTA 6 Джейсона, кажется, что мы становимся все ближе и ближе к чему-то важному на фронте Grand Theft Auto, и рынок отреагировал соответствующим образом.



После последнего обращения инвесторов акции Take-Two подскочили с $125,02 до $136,52, а после медленного роста в течение недели они достигли $139,63, что близко к 12-месячному максимуму в $141,96. На приведенном ниже графике хорошо видно, когда именно были опубликованы новые финансовые показатели:

Таким образом, рынок определенно верит в обещание Take-Two получить 8 миллиардов долларов, и это, скорее всего, подкреплено кажущимся скорым анонсом и появлением GTA 6.