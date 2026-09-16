Новые рекламные щиты GTA 6: Rockstar объединяется со Spotify

В разных городах США появились новые рекламные щиты с изображениями из GTA 6. Ожидается, что Rockstar готовится запустить совершенно новую маркетинговую кампанию для своих игр. Это уже второй случай, когда игру продвигает сторонняя компания: ранее YouTube рекламировал второй трейлер на Таймс-сквер.

Всего через день после того, как различные музыканты опубликовали в своих социальных сетях новые арты Grand Theft Auto VI, их расширенные версии появились на улицах Лос-Анджелеса, Майами и Нью-Йорка.

На изображениях также присутствует логотип Spotify; сам стриминговый сервис выложил фотографии этих щитов, сопроводив их лишь эмодзи «👀». Недавно Spotify выпустил официальный плейлист с музыкой из видео Extended Look («Расширенный взгляд»). Возможно, полный саундтрек игры будет раскрыт именно через плейлист в Spotify.

На данный момент подтверждено участие в этой коллаборации таких исполнителей, как Трэвис Скотт, Морган Уоллен, Freebandz, CA7RIEL & Paco Amoroso, Рауль Алехандро и Кит Ричардс.