Новые скриншоты GTA 6 раскрыли больше деталей отношений Джейсона и Люсии

Rockstar усилила продвижение GTA 6 и представила несколько новых скриншотов, посвящённых главным героям игры — Джейсону и Люсии. Изображения появились в новом материале Love Magazine, где также рассказали о взаимоотношениях пары и их мотивации.

На одном из кадров герои сидят друг напротив друга в закусочной. Рядом находится большая сумка, которая, судя по всему, должна использоваться для перевозки награбленного. Поэтому пока неизвестно, планируют ли Джейсон и Люсия очередное ограбление или просто выясняют отношения после очередной криминальной авантюры.

Другие изображения показывают героев в более повседневной и стильной одежде, а также вместе за бильярдным столом. Судя по словам разработчиков, Rockstar уделяет отношениям Джейсона и Люсии гораздо больше внимания, чем просто делает их напарниками по преступлениям.

Старший вице-президент Rockstar по повествованию Руперт Хамфрис рассказал, что оба героя стремятся к собственной версии «американской мечты». Речь идёт не о богатстве любой ценой — Джейсон и Люсия хотят иметь собственный дом и разобраться с долгами.

Сценаристы также подчеркнули, что персонажей намеренно сделали несовершенными. Они могут ошибаться, учиться друг у друга и по-разному смотреть на происходящее, что должно сделать их отношения более естественными.

На фоне приближения релиза Rockstar, похоже, постепенно переводит маркетинг GTA 6 на детали о самих героях. Новые материалы позволяют лучше понять не только внешний вид Джейсона и Люсии, но и то, какими разработчики видят их отношения внутри истории.