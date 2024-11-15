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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 751 оценка

Новые вакансии и слова одного из разработчиков GTA 6 указывают на официальные инструменты для моддинга

Crosteful Gore
Новости

Rockstar Games ищут людей для создания инструментов для разработчиков модов в будущей GTA VI .

Вот что пишется в вакансии:

Rockstar London ищет талантливых программистов инструментов, которые увлечены разработкой инструментов для поддержки нашей команды Creator Platform.

  • Работайте с командой инструментов в широком спектре областей в установленной кодовой базе, таких как наш конвейер активов, автоматизированные системы или автономные пользовательские интерфейсы.
  • Сотрудничать с художниками, программистами и дизайнерами, сопоставляя требования и разрабатывая решения технических проблем, с которыми сталкиваются при создании инструментов для разработчиков, связанных с сообществом.
  • Страсть к созданию инструментов и тесной работе с вашей пользовательской базой.

Так-же на странице linkedin одного из разработчиков мы можем узнать что команда «Creator Platform» насчитывает около 30-40 разработчиков на данный момент.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
askazanov

Конечно должен быть модинг!

0
Player is Ready

А модеров там часом обещали не банить? А то х.ли толку, когда ты пилишь мод, а тебя банят потом за него.

0
Ahnx

"Мы разучились делать игры. Надеемся, что вы сделаете GTA 6 за нас".

-2