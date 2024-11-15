Новые вакансии и слова одного из разработчиков GTA 6 указывают на официальные инструменты для моддинга

Rockstar Games ищут людей для создания инструментов для разработчиков модов в будущей GTA VI .
Вот что пишется в вакансии:
Rockstar London ищет талантливых программистов инструментов, которые увлечены разработкой инструментов для поддержки нашей команды Creator Platform.
- Работайте с командой инструментов в широком спектре областей в установленной кодовой базе, таких как наш конвейер активов, автоматизированные системы или автономные пользовательские интерфейсы.
- Сотрудничать с художниками, программистами и дизайнерами, сопоставляя требования и разрабатывая решения технических проблем, с которыми сталкиваются при создании инструментов для разработчиков, связанных с сообществом.
- Страсть к созданию инструментов и тесной работе с вашей пользовательской базой.
Так-же на странице linkedin одного из разработчиков мы можем узнать что команда «Creator Platform» насчитывает около 30-40 разработчиков на данный момент.
Конечно должен быть модинг!
А модеров там часом обещали не банить? А то х.ли толку, когда ты пилишь мод, а тебя банят потом за него.
"Мы разучились делать игры. Надеемся, что вы сделаете GTA 6 за нас".