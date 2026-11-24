Многопользовательский режим GTA 6 способен стать для Take-Two ещё более прибыльным активом, чем GTA Online для предыдущей части серии. Аналитик Bank of America Омар Дессуки считает, что новая платформа со временем может превратиться в многомиллиардную франшизу и даже превзойти Fortnite по масштабам.

По мнению Дессуки, впечатляющий старт GTA 6 поможет сформировать огромную аудиторию для будущего онлайн-режима. Успех GTA Online в составе GTA 5 уже доказал, насколько востребованной может оказаться подобная платформа, а интерес к новой игре создаёт условия для ещё более внушительных результатов. Дополнительным свидетельством ажиотажа авторы материала называют опрос, согласно которому 90% подростков хотели бы попробовать GTA Online.

Аналитик допускает, что новый проект сможет оказаться даже масштабнее Fortnite, которая, по приведённым в материале оценкам, приносит Epic Games около 5 млрд долларов ежегодной выручки. При этом Дессуки прогнозирует рост стоимости акций Take-Two до 350 долларов против нынешних 210 долларов.

Для издателя это было бы особенно заметным результатом на фоне снижения котировок: с начала 2026 года акции компании потеряли около 16%, а в сравнении с прошлым годом их стоимость снизилась на 12%.

Впрочем, пока все эти прогнозы остаются оценками аналитика. Rockstar Games ещё не раскрыла подробностей нового GTA Online и не объяснила, насколько сильно он будет отличаться от действующей версии. Возможный запуск в 2027 году, в том числе одновременно с выходом PC-версии GTA 6, пока тоже остаётся лишь предположением.