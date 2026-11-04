Новый оверлей в обновленном ПК-лаунчере Rockstar Games намекает на подготовку к релизу GTA 6

Финальный отсчет до выхода Grand Theft Auto 6 заставляет фанатов ловить каждую крупицу информации, и любое движение со стороны разработчиков вызывает бурные обсуждения в сети. В этот раз студия Rockstar Games привлекла внимание инсайдеров, обновив свой официальный лаунчер для ПК.

По сообщениям известного инсайдера TezFunz2 в социальной сети X, в коде лаунчера была обнаружена новая функция — обновленный внутриигровой оверлей (Overlay V3). Опция уже встроена в клиент, и ее можно активировать вручную.

Для этого пользователям ПК достаточно запустить любую игру Rockstar через лаунчер, добавив в параметры запуска специальную команду: -scEnableOverlayV3m. После этого в игре станет доступен обновленный интерфейс социальной сети компании.

Официально Rockstar Games пока не комментировала назначение этой функции. Однако игровое сообщество уверено, что модернизация лаунчера и его сетевых функций напрямую связана с подготовкой инфраструктуры к грядущему релизу GTA 6 и обновленной платформы Rockstar Games Social Club.