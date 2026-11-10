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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 297 оценок

Новый трейлер Grand Theft Auto 6 посвятили особенностям версии для PlayStation 5

monk70 monk70

Rockstar Games и Sony выпустили ещё один небольшой трейлер Grand Theft Auto 6, раскрывающий особенности версии игры для консоли PlayStation 5.

В версии Grand Theft Auto 6 для PS5 реализована полноценная поддержка тактильной отдачи контроллера DualSense, причём интенсивность вибрации можно регулировать в настройках специальных возможностей.

Кроме того, разработчики улучшили пространственное звучание: все игровые звуки используют возможности технологии Tempest 3D Audio. Также заявлено сокращение времени загрузок.

В Rockstar отмечают, что благодаря этим особенностям Grand Theft Auto 6 лучше всего играется на консолях PlayStation 5.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года. Предварительная загрузка уже доступна.

Консоли 97 Трейлеры 21
53
76
Комментарии:  76
Ваш комментарий
Napoleon001

Пекари опять трясутся из-за 30 FPS на приставках

33
Dead Inside Ghoul

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