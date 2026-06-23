Новый трейлер GTA 6 выйдет уже через пару дней - появились новые доказательства выхода ролика

Rockstar Games наконец-то начала разгонять свою «рекламную машину». Пока часть игроков обсуждает скорый старт предзаказов и целую бурю новостей вокруг Grand Theft Auto 6, многие всё еще ждут выхода полноценного трейлера игры. Согласно последним данным, разработчики намерены выпустить третий рекламный ролик GTA 6 как раз к старту предзаказов.

Аналитики из сообщества, детально изучив веб-код студии и маркетинговые привычки Rockstar, собрали убедительный список фактов, подтверждающих, что на днях в интернете грянет третий этап громкого показа экшена. Энтузиастам удалось выделить следующие важные сигналы:

На официальном сайте компании со ссылки «Трейлер 2» пропал желтый значок с ярлыком «New», подготавливая плацдарм для нового медиаролика;

Студия загрузила в скрытые ресурсы серверов новый, свежий рекламный артбук Люсии и Джейсона под файловым названием «03» — именно так в предыдущие разы разработчики загружали и нумеровали арты под маркировкой «01» и «02» перед выходом своих прошлых трейлеров;

Вдобавок Rockstar Games на днях радикально изменила официальный аватар в своих соцсетях, символизируя открытый агрессивный переход в маркетинговую фазу продаж;

Датамайнеры заметили, как тестовое текстовое описание на главном портале игры незаметно сменилось и вернулось обратно к старому, тестируя страницу для скорого нажатия кнопки «обновить».

Многие аналитики игровой индустрии в целом согласны с этими доводами. Как отмечают эксперты, перед выходом третьего трейлера Red Dead Redemption 2 компания Rockstar вела себя похожим образом, и тогда также прошла всего неделя после публикации финальной обложки коробки.

Еще одним подтверждением этой теории можно считать находки от блогера под ником videotech. Он сообщил, что мировые продавцы уже перешли в активный режим заполнения страниц для предзаказов физических изданий Grand Theft Auto 6 — там заполняются страницы заглушками, оставляя место как раз для трёх трейлеров.

В любом случае ждать осталось недолго. Уже в этот четверг мы увидим ценник для Grand Theft Auto 6 и, с большой вероятностью, новый трейлер с игровым процессом.