"Нужно создать ажиотаж": глава Take-Two считает, что GTA 6 всё равно нуждается в маркетинге, несмотря на известность

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник публично обосновал необходимость агрессивной маркетинговой стратегии для GTA 6 — игры, которая, казалось бы, не нуждается в представлении. По его мнению, задача состоит не в том, чтобы просто сообщить людям о существовании игры, а в том, чтобы вызвать у них искреннее желание её приобрести.

Это заявление он сделал во время беседы на мероприятии GameBeat Insider, отметив, что этот вопрос ранее поднимали и инвесторы компании. «Конечно, все слышали о GTA 6. Так зачем тратить деньги на маркетинг? Разве нельзя просто выпустить игру?» — процитировал он заданный ему вопрос. Ответ Зельника был прямолинейным.

Думаю, при запуске крупных развлекательных проектов у вас нет выбора. Всегда приходится создавать ажиотаж. Ведь одно дело — осведомлённость, и совсем другое — предвкушение и восторг.

Различие, которое Зельник проводит между этими двумя понятиями, лежит в основе его аргументации. Знание о существовании GTA 6 и горячее желание купить её на старте — это совершенно разные состояния, и именно в этом промежутке работает маркетинг. Глава компании четко сформулировал задачу команды:

Наша цель — будь то предстоящий релиз или любой другой проект — превратить осведомлённость в ажиотаж, а отсутствие осведомлённости — в знание о продукте.

В подтверждение своих слов Зельник сослался на собственный опыт работы в киноиндустрии. По его мнению, «если продукт никуда не годится, можно потратить целое состояние на маркетинг, но люди всё равно его проигнорируют». Однако верно и обратное: неудачный маркетинг может отпугнуть аудиторию, тогда как грамотная рекламная кампания способна усилить интерес даже у тех, кто уже твердо решил совершить покупку.

Поскольку выход GTA 6 запланирован на 19 ноября, Rockstar и Take-Two продолжают дозированно публиковать новые изображения, видеоролики и информацию — стратегия, призванная, по словам самого генерального директора, превратить осведомлённость в желание совершить покупку.