Оббе Вермея высказался о грядущей игре Grand Theft Auto VI

Оббе Вермея, известный как бывший технический директор Rockstar Games, высказался о грядущей игре Grand Theft Auto VI, предостерегая фанатов от завышенных ожиданий. По его мнению, значительного технологического скачка по сравнению с Grand Theft Auto V, которая вышла в 2013 году, не стоит ожидать из-за замедленного развития игровых технологий. Вермея подчеркнул, что переход между консолями, как это было от GTA 2 к GTA 3 или от San Andreas к GTA 4, вряд ли повторится.

Однако в первом трейлере GTA 6 он отметил положительные аспекты, такие как живая атмосфера пляжа и проработка деталей окружающего мира, что указывает на высокое качество графики. Несмотря на это, следует учитывать, что GTA 5 изначально разрабатывалась на консолях прошлого поколения, тогда как в Red Dead Redemption 2, выпущенном позже, разработчики сделали значительный шаг вперед в плане детализации.

Таким образом, даже если GTA 6 будет схожа с GTA 5, ожидания должны быть реалистичными, принимая во внимание не только технологические возможности, но и опыт команды Rockstar.