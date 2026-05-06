Объем GTA VI на SSD-накопителях может составить без малого 200 ГБ

До выхода Grand Theft Auto 6 на PS5 и Xbox Series остается чуть более полугода, а владельцам ПК вновь придется набраться терпения — Rockstar Games традиционно отдает приоритет консольному релизу. Одной из самых обсуждаемых тем, наряду со стоимостью игры, стал ее предполагаемый объем. Учитывая невероятную детализацию мира, GTA 6 обещает быть по-настоящему «тяжеловесной», что потребует значительного пространства на SSD.

Согласно данным инсайдеров, для установки GTA 6 может потребоваться около 200 ГБ свободного места на SSD-накопителе, что значительно превышает требования предыдущих хитов студии. Для сравнения: текущая версия GTA V занимает порядка 95 ГБ, а RDR 2 — до 150 ГБ. Учитывая масштаб штата Леонида и плотность игровых событий, такой «вес» проекта выглядит вполне обоснованным для современных игровых систем.

Тем не менее к любым неофициальным цифрам стоит относиться с долей скепсиса, так как процесс разработки и финальной оптимизации GTA VI еще не завершен. Окончательный размер дистрибутива может измениться вплоть до самого релиза, а точные технические требования будут озвучены только самой Rockstar Games ближе к релизу.

На данный момент игрокам остается лишь готовить место на своих накопителях и ждать официальных заявлений разработчиков.