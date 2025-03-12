Обнаружена возможная дата выхода второго трейлера GTA 6

Появилась подсказка когда выйдет второй трейлер GTA 6, благодаря некой записи Rockstar в GTA Online.
Первый трейлер GTA 6 побил рекорды при выходе, но возможно что дата и время запланированного анонса были спрятаны в футболке GTA Online.
Надпись «Один день раскроет всё» есть несколько цифр, одна из которых — 1252309. Это совпало с запланированным анонсом первого трейлера GTA 6 от Rockstar, который состоялся 5 декабря 2023 года в 9 утра.
Однако трейлер просочился в сеть на день раньше, что побудило Rockstar официально опубликовать его 4 декабря.
Интересно, что ещё одна серия цифр на футболке совпадает с новыми слухами о том, что трейлер 2 выйдет в апреле. Учитывая, что дата выхода трейлера 1 была на виду, эта новая теория набирает популярность в сообществе GTA.
Как отметил ютубер LegacyKillaHD, на футболке «Один день раскроет всё» есть цифры «040125».
«Следующая важная дата для выхода трейлера GTA 6 № 2, возможно, — 1 апреля 2025 года», — предположил он.
Та же теория была опубликована на GTA6Alerts, но пользователи быстро заметили, что День дурака — не лучшее время для Rockstar, чтобы публиковать новый трейлер.
«Первое апреля — это День дурака, так что это немного скептически», — заметил один из них.
«Они высмеивают всех первоапрельскими шутками», — вмешался другой.
Интересно, что это открытие совпадает с недавними слухами. В частности, популярный подкаст о GTA 6 «GTA VI O’Clock» утверждал, что они получили информацию о том, что трейлер 2 выйдет в начале апреля.
Кроме того, учитывая прошлые маркетинговые кампании Rockstar для GTA 5 и Red Dead Redemption 2, давно все не терпится узнать больше информации о GTA 6.
GTA 6 по-прежнему планируется выпустить осенью 2025 года, так что до выхода игры осталось всего несколько месяцев, если всё идёт по плану.
Конечно, к слухам и заявлениям Rockstar нужно относиться с долей скептицизма, но всё больше похоже на то, что долгожданный трейлер GTA 6 скоро выйдет и станет известна точная дата выхода.
шо, опять?!)
Не опять а снова)))
Шутка первое 1 апреля ещё не ступила.
о, генератор рандомных слов в чате
Судя по новостям на ПГ, уже год второй трейлер "вот-вот выйдет"
Люди всё ещё не поняли что Rockstar их тупо троллит.
Это восхитительно!
По моему психиатрам нужно в тест на вменяемость ввести вопрос - ищите ли вы подсказки о дате выхода ГТА 6? А потом все как на картинке
КТТС
Никогда такого не было и вот опять...
фаны гта шизики
Ну если то чего ты очень давго ждешь не происходит, у особо восприимчивых и тонкочувствующих будет накипать)))
Провал выйдет как и гта 5