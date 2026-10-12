Обнажённая Люсия в 4К не спасла CYBERLEEK: капитализация токена рухнула с более $6 млн до $2,45 млн

Мемкоин CYBERLEEK, связанный с серией утечек GTA 6, резко растерял набранную накануне стоимость. После того как его капитализация поднималась выше $6 млн, показатель опустился до $2,45 млн, а стоимость токена за последние сутки сократилась примерно вдвое.

Падение произошло несмотря на то, что Cyberleek выполнил одно из своих самых обсуждаемых обещаний и опубликовал ролик с полностью обнажённой Люсией в 4К. Публикация видео была привязана к достижению одного из ранее объявленных порогов капитализации CYBERLEEK.

При этом Cyberleek продолжает связывать будущие публикации с ростом своего мемкоина. Главной целью остаётся капитализация в $30 млн, при достижении которой автор проекта угрожает опубликовать полноценную играбельную сборку GTA 6 с сюжетной кампанией до финальных титров.

Теперь главный вопрос — что Cyberleek будет делать дальше. Продолжит ли он публиковать новые материалы по GTA 6, несмотря на обвал капитализации токена, или снова исчезнет после очередной громкой утечки? Пока его дальнейшие планы остаются неопределёнными, а следующая публикация может показать, действительно ли история CYBERLEEK продолжается или нынешняя волна активности снова окажется краткосрочной.