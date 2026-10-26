Обсуждая скорый релиз GTA 6, американский телеканал напомнил про глупые стереотипы вокруг геймеров

В эфире американского телеканала FOX News неожиданно решили посвятить целый выпуск скорому релизу Grand Theft Auto 6. Вместо реального обсуждения самой ожидаемой игры этого года или состояния всей игровой индустрии на этом шоу зачем-то устроили классическую волну моральной паники. Гости и ведущие буквально вернулись к замшелым мифам о вреде видеоигр и раскритиковали взрослых игроков.

Передача началась с дежурных заявлений ведущих о том, что новая часть GTA романтизирует преступность, стрельбу и все плохое, что якобы представляет колоссальную опасность для подростком... Приглашенные аналитики Бен Доменеч и Джо Конча попытались охладить пыл дискуссии, напомнив базовые факты: игра предназначена строго для взрослой аудитории, ядро фанатской базы франшизы давно перешагнуло за 30 лет, а многолетние научные исследования доказали несостоятельность связи между виртуальным насилием и поведением здоровых людей в реальности. Эксперты подчеркнули, что контроль за тем, во что играет ребенок — прямая обязанность родителей, а не повод для цензуры.

Однако во второй части программы комментаторы студии перешли к откровенным нападкам на взрослую аудиторию видеоигр, выдав серию стереотипов тридцатилетней давности:

Взрослым нельзя играть

Участники эфира заявили, что увлечение видеоиграми после 40 лет является «ненормальным отклонением», а если у взрослого человека остается время на гейминг, значит, он недостаточно усердно работает и обязан найти себе вторую работу.

Идите на улицу

Игрокам посоветовали «потрогать траву» и заменить консоли «настоящими мужскими хобби» — например, гольфом или рыбалкой. Ведущие предостерегли зрителей от покупки консолей детям, заявив, что иначе они «рискуют вырастить тех самых 40-летних бездельников у телевизора».

Такая риторика медиа в США словно застряла в эпохе 1990-х годов. На телевидение продолжают игнорировать тот факт, что интерактивные развлечения давно стали ведущей частью мировой культуры, а средний возраст современного игрока в развитых странах составляет около 35 лет.

И пока по ТВ повторяют старые мифы, масштабы влияния новинки признают даже аналитики наградного сезона — напомним, ранее стало известно, что GTA 6 может прервать тренд The Game Awards последних лет, а эксперты раскрыли продажи прошлых победителей в категории «Игра года».

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.