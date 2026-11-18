День снятия эмбарго на публикацию обзоров GTA 6 станет по-настоящему значимым событием. Компания Rockstar потратила годы упорного труда на создание Grand Theft Auto 6; и хотя оценки критиков не предопределят судьбу игры, они позволят понять, как она соотносится с другими выдающимися частями серии.

Уже не раз было сказано, что Grand Theft Auto 6 — это самая масштабная видеоигра в истории. Репутация Rockstar Games, формировавшаяся десятилетиями, колоссальные ожидания и ореол таинственности вокруг проекта — всё это ведет к одному ключевому моменту перед выходом игры: дню, когда будет снято эмбарго на публикацию обзоров GTA 6.

По информации Insider Gaming, полученной из метаданных и других источников, снятие эмбарго совпадает с маркетинговыми активностями, запланированными на момент выхода игры в Новой Зеландии — в полночь по местному времени (14:00 МСК).

Сообщается, что копии игры для обзоров были разосланы в конце октября 2026 года, что дало получившим их счастливчикам от трёх до четырёх недель на подготовку материала.