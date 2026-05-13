Одержимый сталкер следит за кафе возле Rockstar, чтобы предугадать выход нового трейлера GTA 6

Чем дольше Rockstar хранит молчание, тем безумнее становятся некоторые фанаты. В ожидании любых подробностей о предстоящей Grand Theft Auto часть пользователей перешла к откровенному безумству... Кто-то изучает лунные циклы на официальных артах игры, чтобы вычислить дату премьеры, некоторые пытаются с помощью математики и расположения звезд высчитать солнцезащитный фактор SPF у прохожих из старого трейлера, а кто-то и вовсе доходил до прямых выездов в офис к студии ради выпрашивания новостей о следующей Grand Theft Auto. Но, похоже, у комьюнити наметился новый лидер «изобретательности» — настоящий одержимый сталкер.

Пользователь сайта Reddit под псевдонимом ak47rocks1337yt вдохновился так называемой "пентагоновской теорией пиццы". Эта городская легенда гласит, что резкие и частые поздние заказы из доставки итальянской выпечки вокруг крупных зданий Минобороны США могут свидетельствовать о неминуемых серьезных мировых событиях. Применив этот алгоритм для расследования вокруг Rockstar, пытливый геймер засел в Google Карты мониторить популярные места скоплений около главного корпуса офиса студии в Великобритании. Пользователь обратил внимание на пешеходный трафик чайной комнаты в Шотландии — и к своему удовольствию обнаружил сильный скачок «оживленности» в работе бариста накануне выходных:

Поначалу я собирался поискать популярные пиццерии. Но затем понял, что студия находится рядом в Англии, а британцы предпочитают именно чай… и был совершенно прав!

На основании этих наблюдений сталкер на полном серьезе уверяет: разработчики студии устроили себе внеочередную праздничную корпоративную чашку чая именно в честь долгожданного, почти свершившегося факта завершения работ над новый трейлером по GTA 6. По его словам, он может точно сказать за несколько часов или даже дней когда стоит ждать выход ролика. Пока все важные мероприятия в Rockstar проводят ближе к выходным.

Уставшее геймерское комьюнити с напряжением ждет 21-го мая, когда состоится открытое обсуждение с акционерами Rockstar. Многие убеждены, что до этой даты разработчики обязаны сделать важное объявление о GTA.