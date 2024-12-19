Один из актеров озвучки GTA 5 и RDR 2 намекнул на свое появление в GTA 6

Актер Джонни Рэй Гилл, известный по своим работам в GTA 5 и Red Dead Redemption 2, намекнул на возможную роль в Grand Theft Auto 6.

В недавнем интервью YouTube-каналу Check It TV Гилл вспомнил о своем прошлом сотрудничестве с Rockstar Games и рассказал о возможном появлении нового проекта во вселенной GTA, который может выйти в 2025 или 2026 году.

Grand Theft Auto была сумасшедшей. Тогда я был еще в самом начале своей карьеры, на меня надевали маленький шлем, снимали его, и я озвучивал различных персонажей и все такое. Я скажу следующее... Будьте начеку. Не могу ничего рассказать, но в этом мире произойдет еще одна ситуация, и она может произойти в 2025 или 2026 году, чему я безумно рад.

При этом сам Гилл, похоже, не знает точной даты выхода игры - что лишний раз подтверждает слухи о том, что Rockstar может сдвинуть релиз с осени 2025 на 2026 год. Напротив, Insider-gaming утверждает, что релиз GTA 6 состоится осенью 2025 года, а Гилл, скорее всего, не располагает инсайдерской информацией, поэтому его слова о 2026 годе - не более чем рассуждения. Что примечательно, в последнем финансовом отчете издателя GTA компании Take-Two указано, что релиз GTA 6 по-прежнему запланирован на осень 2025 года.

Если это подтвердится, то это будет уже третья актерская работа Гилла с Rockstar. Кроме того, фанаты строят догадки о других потенциальных актерах, среди которых фигурирует Манни Перес, которая, по слухам, озвучивает Люсию, главную женскую героиню, показанную в декабрьском трейлере 2023 года.

Компания Rockstar Games пока не назвала актеров, озвучивающих игру, но, учитывая, что релиз игры планируется на 2025 год, в скором времени можно ждать много подробностей.