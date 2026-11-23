GTA 6 — игра очень масштабная: прохождение основного сюжета занимает от 50 до 70 часов, в зависимости от того, сосредоточитесь ли вы только на нем или будете отвлекаться на другие активности. Получение платинового трофея (или 100% прохождение), по оценкам, потребует более 200 часов.

Однако не прошло и недели с момента выхода, как один из фанатов уже получил платиновый трофей в GTA 6 на PS5. Информация поступила с сайта, отслеживающего достижения игроков, хотя точное время игры там не указано.

Согласно данным портала PSNProfiles, первым обладателем платинового трофея в GTA 6 стал пользователь под ником Danpool85. Примечательно, что он играет в игру уже неделю — это говорит о том, что у него было преимущество по времени, возможно, благодаря наличию копии игры для написания обзора.

Всего в игре 55 трофеев, и некоторые из них получить действительно непросто. Например, некоторые трофеи требуют выполнения 250 трюков, а доступ к другим открывается только после прохождения определённых миссий на более поздних этапах сюжета.

Только одна сюжетная кампания длится более 50 часов — внушительный срок для человека, у которого есть и другие дела в жизни. Поэтому достижение пользователя Danpool85, уже получившего «платину», выглядит по-настоящему впечатляюще — даже с учётом того, что он играл в версию для обзора.