Один из пользователей поделился новым кадром GTA 6 после экскурсии по офису Rockstar Games

Как стало известно, сегодня в сети появился новый настоящий кадр из Grand Theft Auto 6.
Один из пользователей выложил фотографию со своей экскурсии по офису Rockstar Games, на которой запечатлены девкит консоли PlayStation 5 и запущенный на ней билд Grand Theft Auto 6. По его словам, кадр был сделан еще в 2021-м году, поэтому, вероятно, некоторые элементы в игре могли сильно измениться с тех пор.
Тем не менее, новый кадр позволяет оценить как будет выглядеть Лусия сзади при игре за нее, а так же расположение камеры в игре.
Чет странная экскурсия народу 0,кресла и клава в полиэтилен замотаны.
это фейк
Неплохая жопа у героини.
«Красотка»
Очередной вброс. Этот кадр выглядит ровно также как и слитый билд.
Про херовую графику могут говорить только имбецилы с лишней хромосомой, графика будет как минимум на уровне рдр2 (а в рдр тупо лучшая картинка в опенворлд) а зная рокстар еще и лучше.
Херовый офис с херовыми рабочими местами. Больше на звездёж похоже, чем на экскурсию.
Фигурка у гг, огонь.
ашо эта такое =))))))))))
На столе что ПС 7? ))
Девкит Ps5 или ps5pro , тип для разработчиков.
Версия плойки для разработчиков, про которую было известно еще в 2019:
https://interestingengineering.com/innovation/game-developers-have-sonys-playstation-5-early-prototype-and-fans-are-abuzz