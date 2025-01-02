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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 823 оценки

Один из пользователей поделился новым кадром GTA 6 после экскурсии по офису Rockstar Games

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня в сети появился новый настоящий кадр из Grand Theft Auto 6.

Один из пользователей выложил фотографию со своей экскурсии по офису Rockstar Games, на которой запечатлены девкит консоли PlayStation 5 и запущенный на ней билд Grand Theft Auto 6. По его словам, кадр был сделан еще в 2021-м году, поэтому, вероятно, некоторые элементы в игре могли сильно измениться с тех пор.

Тем не менее, новый кадр позволяет оценить как будет выглядеть Лусия сзади при игре за нее, а так же расположение камеры в игре.

11
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
BloodTakeshi

Чет странная экскурсия народу 0,кресла и клава в полиэтилен замотаны.

4
darkevil555

это фейк

2
Tiger Goose

Неплохая жопа у героини.

4
romero52

«Красотка»

3
JustA_NiceGuy

Очередной вброс. Этот кадр выглядит ровно также как и слитый билд.

2
MNM 1985
1
Комментарий удален
Майкл Скотт

Про херовую графику могут говорить только имбецилы с лишней хромосомой, графика будет как минимум на уровне рдр2 (а в рдр тупо лучшая картинка в опенворлд) а зная рокстар еще и лучше.

-5
Лис Св

Херовый офис с херовыми рабочими местами. Больше на звездёж похоже, чем на экскурсию.

0
6363

Фигурка у гг, огонь.

0
kaka qp0H

ашо эта такое =))))))))))

0
SoRaS3

На столе что ПС 7? ))

-1
bxdtvd

Девкит Ps5 или ps5pro , тип для разработчиков.

2
Pahant0Ss

Версия плойки для разработчиков, про которую было известно еще в 2019:

https://interestingengineering.com/innovation/game-developers-have-sonys-playstation-5-early-prototype-and-fans-are-abuzz

0