Один из пользователей поделился новым кадром GTA 6 после экскурсии по офису Rockstar Games

Как стало известно, сегодня в сети появился новый настоящий кадр из Grand Theft Auto 6.

Один из пользователей выложил фотографию со своей экскурсии по офису Rockstar Games, на которой запечатлены девкит консоли PlayStation 5 и запущенный на ней билд Grand Theft Auto 6. По его словам, кадр был сделан еще в 2021-м году, поэтому, вероятно, некоторые элементы в игре могли сильно измениться с тех пор.

Тем не менее, новый кадр позволяет оценить как будет выглядеть Лусия сзади при игре за нее, а так же расположение камеры в игре.