Один из разработчиков Halo раскритиковал сообщение Bloomberg об анонсе GTA 6: "Это испортило сюрприз"

Один из разработчиков Halo раскритиковал сообщение Bloomberg об анонсе GTA 6, а точнее, источники, поделившиеся информацией с американским изданием. Речь идет о Джоне Джунишеке (John Junyszek), который высказал свое мнение через X, объяснив, что это просто испортило сюрприз.
Юнишек начал свой пост на сайте X с цитаты из сообщения Bloomberg: "Люди, которые попросили не называть их имен, поскольку они не имеют права говорить публично, решили подорвать многолетний труд своих коллег. Если вам посчастливилось работать над игрой, которая волнует миллионы людей, не будьте такими людьми".
Представьте себе: вы и ваши коллеги мечтали об этом моменте с самого первого дня. Теперь, когда игра почти готова, целые команды начали планировать анонс, который должен стать по-настоящему запоминающимся для фанатов, студии и игрового сообщества в целом. И тут, прямо перед анонсом, кто-то берет на себя смелость все испортить, лишив миллионы фанатов (и команду, с которой вы работали в одной команде) того анонса, которого они заслуживают. Вместо того чтобы стать впечатляющим сюрпризом, теперь это стало ожиданием. И все из-за одного человека. Не будьте этим человеком. Пожалуйста, позвольте хорошим временам быть хорошими. Для контекста: да, речь идет о слухах/утечках о GTA 6. Мне жаль людей из Rockstar, которые так долго работали над этим моментом. Вы и ваши фанаты заслуживаете лучшего.
Однако, судя по всему, разработчик не держит зла на Джейсона Шрайера - журналиста, опубликовавшего репортаж, - по этому поводу. В другом сообщении Юнишек защитил Шрайера от критики одного из пользователей и отметил, что Шрайер "пролил свет на многие игры и истории в индустрии, которые заслуживают освещения".
Что он несет, все ждут ГТА 6 уже 10 лет
что ты несешь? кто все? школьники только и отбитые фанатики
Школьники не ждут она у них не запустится 😅
Шрайер больше всех ныл что хакеры испортили сюрприз с ГТА6, а в итоге сам за день до анонса испортил сюрприз ради дешёвого хайпа. Типичная западная твиттерная журналюха
Позволь исправить [Журнашлюха]
Это конечно хорошо, но прошло 10 лет с релиза 5 части, люди устали ждать, поэтому никакой сюрприз не был испорчен.
сюрприз был испорчен после хакерского слива, когда наработки гта 6 были выложены в сеть. на самом деле проблема есть - сми каковы они сейчас слишком властны, ответственности за разглашение у них никакой
ага, и ни разу не издатель намерено "сливает" всё время от времени дабы подогревать интерес к проекту
если для него трейлер какой то игры это сюрприз, то страшно представить насколько у него пустая жизнь
Чел, это игровой разработчик, он буквально живёт играми
Ой да пошёл он, это всё маркетинговая компания Rockstar и бычить на левых это низко
кто это и зачем его слушать ? Нет мы не знали что будет GTA 6 и После сливов не знали . Только сейчас после инфы что якобы ждите мы знаем =) тупость и тупой пост
а чел бомж который пытается ложку хайпу в твиттере собрать . получилось
ну и конечно поллит
Сюрприз был когда слили билд прототип это и был анонс а это уже всё предсказуемо
Какой сюрприз? Последние пол года со всех щелей лезут "инсайды" про новую гта.
Клоуны в комментах не понимают, что это было все специально, что Рокстар сообщили Блумберг об этом, чтобы такие как вы ждали ее еще сильнее. Ведь если бы утром Шрайер об этом не сказал, то не было бы такой шумихи, а так они подлили масла в огонь и сообщение от Хаузера просто снесло всем голову. Все что случилось за сегодня, было частью маркетинга.
Шрайер всего лишь за сутки до официального анонса спалил «важную» инфу. Да-а-а, испортил так испортил! И теперь мы просто будем жить в ожидании анонса вместо «сюрприза». А ничего, что мы и так уже живём так 10 лет? Rockstar не заслуживают того, чтобы их сюрприз был раскрыт, зато фанаты заслуживают десять лет молчания. Потрясающие умозаключения!