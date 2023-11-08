Один из разработчиков Halo раскритиковал сообщение Bloomberg об анонсе GTA 6: "Это испортило сюрприз"

Один из разработчиков Halo раскритиковал сообщение Bloomberg об анонсе GTA 6, а точнее, источники, поделившиеся информацией с американским изданием. Речь идет о Джоне Джунишеке (John Junyszek), который высказал свое мнение через X, объяснив, что это просто испортило сюрприз.

Юнишек начал свой пост на сайте X с цитаты из сообщения Bloomberg: "Люди, которые попросили не называть их имен, поскольку они не имеют права говорить публично, решили подорвать многолетний труд своих коллег. Если вам посчастливилось работать над игрой, которая волнует миллионы людей, не будьте такими людьми".

Представьте себе: вы и ваши коллеги мечтали об этом моменте с самого первого дня. Теперь, когда игра почти готова, целые команды начали планировать анонс, который должен стать по-настоящему запоминающимся для фанатов, студии и игрового сообщества в целом. И тут, прямо перед анонсом, кто-то берет на себя смелость все испортить, лишив миллионы фанатов (и команду, с которой вы работали в одной команде) того анонса, которого они заслуживают. Вместо того чтобы стать впечатляющим сюрпризом, теперь это стало ожиданием. И все из-за одного человека. Не будьте этим человеком. Пожалуйста, позвольте хорошим временам быть хорошими. Для контекста: да, речь идет о слухах/утечках о GTA 6. Мне жаль людей из Rockstar, которые так долго работали над этим моментом. Вы и ваши фанаты заслуживаете лучшего.

Однако, судя по всему, разработчик не держит зла на Джейсона Шрайера - журналиста, опубликовавшего репортаж, - по этому поводу. В другом сообщении Юнишек защитил Шрайера от критики одного из пользователей и отметил, что Шрайер "пролил свет на многие игры и истории в индустрии, которые заслуживают освещения".