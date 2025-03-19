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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 002 оценки

Один из руководителей PlayStation считает, что релиз GTA 6 станет масштабным толчком для всей индустрии

Gutsz Gutsz

Грядущий выход Grand Theft Auto 6 продолжает оставаться главным событием для игровой индустрии. Многие аналитики надеются, что долгожданная игра поможет рынку вновь выйти на траекторию роста. Руководитель PlayStation по работе с независимыми разработчиками Грег Райс уверен, что новый проект Rockstar не только станет хитом года, но и поспособствует общему экономическому подъему всей игровой отрасли.

Выступая на Game Developers Conference, Райс отметил, что многие разработчики опасаются конкуренции с GTA 6, считая, что внимание аудитории будет приковано исключительно к этому проекту. Однако, по его мнению, индустрия достаточно зрелая, чтобы существовать рядом с таким гигантом. Он также выразил уверенность, что успех Grand Theft Auto 6 привлечет в игровую экосистему новую аудиторию, а часть игроков, купивших консоли ради этой игры, заинтересуется и другими проектами.

В то же время сам факт выхода GTA 6 может негативно сказаться на небольших разработчиках. Многие студии избегают выпуска своих игр в одно время с крупными релизами, опасаясь, что их проекты просто затеряются в тени блокбастера. Однако Райс убежден, что в индустрии достаточно места как для масштабных тайтлов, так и для независимых разработчиков.

На фоне этих ожиданий некоторые магазины уже начали принимать предварительные заказы на игру, и цена оказалась выше стандартных изданий. Например, в Швейцарии стоимость предзаказа достигает 100 евро, что может намекать на подорожание игр следующего поколения.

"Готовьте 100 евро": в Швейцарии открылись предзаказы на GTA 6 по не самой приятной цене

Несмотря на активные обсуждения вокруг проекта, дата выхода GTA 6 по-прежнему остается неизвестной. Rockstar также не спешит делиться новым трейлером, но, по слухам, ролик с официальным анонсом релиза может появиться уже этой весной.

-55
78
Комментарии: 78
Ваш комментарий
Lvinomord
67
oleg21412

😄😄😄👍

Тож про него подумал

2
Rock8

аххахпхапх

0
ZAUSA
Один из руководителей PlayStation считает, что релиз GTA 6 станет масштабным толчком для всей индустрии

Продавать игры по 100 долларов?

25
TERMINATOR-T800

А потом длс по 50$))

5
BigusDickus

не, выпустить бенчмарк и подогнать индустрию железа, наверное, прежде всего приставок. при этом игра вполне может и подристнуть, тенденции сейчас такие, что люди быстро теряют интерес даже к "великим" франшизам.

0
Комментарий удален
ZAUSA молчу

Предлагаете повысить? Или почасовая оплата?

0
3AE6ca

Для разработчиков может быть и станет "масштабным толчком", а вот как это скажется на обычных игроках? Я про цены, конечно же. Как бы все проекты не подорожали в очередной раз, подражая за Рокстарам.

10
CT3H

Тут главное не про****ь вспышку. С гта6 -это ещё может быть и оправданно.. Но когда другие начнут пихать свою халтуру -важно не быть игроками-баранами и не бежать оплачивать на кассу.

13
Нехтер Сеченов CT3H

Вот, именно сейчас, большая часть игр та еще параша, да и оптимизон подводит, как тот же монстер хантер, думаю, она действительно хороша, не играл пока что, в предыдущие серии игр, но оптимизон там, писец, и исправлять, даже в ближ время не собираются
И да, люди побегут покупать даже по сотке, дебилов, по всему миру хватает)

3
3AE6ca CT3H

За ГТА я готов отвалить такие деньги, но ведь и остальные подтянутся. EA, Ubisoft и прочие в первых рядах поднимут цену... А их игры я уже давно не готов покупать за фулпрайс, за редким исключением.

0
Kalaka Whitewing CT3H

Нет, даже в случае с GTA это не оправданно.

0
JackBV

как обычно

8
HellmaN69

Один из подписчиков считает что слишком много воды и мало фактов

8
AlexFoRestor

Вода, очередной раз причём

6
Твоя Мaмкa

То что игра будет Толчком - это 100%

6
selfreaver

Масштабным "толчком"

4
kedmaker

Я пятый толчек так и не прошёл до конца), так что сомневаюсь, что шестой толчок будет чем-то кардинально отличаться для меня от предыдущего . А для индустрии... я думаю, что это будет пинок, и врядли он будет в нужном направлении

4
Саня Цукино Усаги

Что, в очередной раз убивать людей, кататься на бибиках и проходить полностью скриптованные миссии в 30 ФПС? О да, это конечно-же революция

4
Руфельд Гарманов

Да может не будет 30, надо ждать официальных заявлений, а не слушать бывших разрабов

0
OPen man

а кого толкнет? фифу разве только.

3
yariko ookami

Пока даже не знаю. Выйдет видно будет. Пятая была довольно посредственная, как по мне. Сюжет, даже по сравнению с четвертой, неинтригующий и скучный, герои неинтересные, даже физика в пятой по сравнению с предыдущей частью какаято пластиковая.

3
AlexFoRestor

Всецело согласен

0
Ray L

Всецело несогласен

0
Magmor

пустые слова. до GTA 6 были GTA 5, GTA 4, RDR 2 и все они были офигеть какими прорывными играми. и что дальше? кто-то решился повторить или даже превзойти эти игры? нет

а может стоит вспомнить Baldur's Gate 3? что там кричали разрабы всяких левых студий? не надо учитывать существование Baldur's Gate 3 при оценке их кривых поделок.

3
floyd86

Была же уже эта ‘’новость’’

1
Real Slim Shady

Не сказал бы что толчком, а скорее здаровенного леща дадут рокстар, после которого игровая индустрия долго будет вставать на ноги.

1
My life is a game

а толчком чего именно

сюжет будет топ, но явно не оскароносный
графон будет топ, но не взрыв мозга все равно
пока что толчком только цен мне кажется

0
TrustingVayne

...и системными требованиями на PC

4
ka27 TrustingVayne

Уже не 2060 в минималках сделают, а 4060 :)

0
PersonalBarnabas

Про сюжет я бы поспорил. В gta даже в 4-й он не был чем то выдающимся, а моментами норм так проседал в любой из частей. RDR2 это да, но там на драму давили, персонажей куда больше было на которых не пох скажем так, когда в гта основная часть появилась и случись с ними что в целом пофиг.
Больше интересно что по песочнице, а в этом плане после сан у них ничего интересного и не было.

2
My life is a game PersonalBarnabas

ну в 4 да
а в вот в 5 части мне понравился
ну мне кажется в 6 с учетом опыта РДР2 будут также типа женщина пытающаяся исправить свои ошибки (гг же женщина вроде бы будет)

-1
BigusDickus My life is a game

во всех играх гг исправляет свои ошибки) игра делается исключительно для негров и латиносов сша. это их эстетика нашего времени, не европейская и не снговская, и уж точно не японская. собственно пятая была туда же.

-1
Sir Patrik
0
Dark Corsair

Следующей новостью будет "Один из из пользователей Playground считает что GTA 6..."

0
Rorschach93

кеп очевидность хочет рекламу себе

0
Bargainer

Онлайн пятёрки неплохой был, но уже надоел. Увидеть бы новый город а лучше не один. Если ещё и сюжет завезут на уровне киберпанка будет нормально.

0
Farid Movsumov

Игра будет конечно классной, но надеюсь никаких больше задержек с выходом игры не будет.

0
Mimocrocodil

Ага, масштабный пук игровой индустрии. Игра может и окажется хорошей, но то как ее обсасывают и как мамонты с пеной у рта кричат что вот она точно будет стоить 100 баксов вызывают рвотные позывы. Зато после выхода "типа достойной 100 баксов" и ее окупа, практически все разрабы будут свои игры по сто бачей продавать дефолтные издания, а полные и того больше. Зато гта6 игроки схавают цену, а все остальные будут страдать.

0
Mikhail Donskoy

Не нужно быть руководителем Playstation, чтобы предполагать такое)

0
Vetrjak

А будет ли это толчок с каллом или мочой будет известно когда игра выйдет.

0
ТемныйВластелин

все потирая ладошки ждут повышения цен, забывая, что не всё у всех хорошо с доходом, выше цена, меньше покупателей, выйдет шило на мыло, да еще и с риском в перспективе потерять покупателей и приобрести больше пиратов)

0
Ezdeaz

ДО ДО ДО как уже задолбали пиарить игру которую еще неразу не показали даже сриншотов!

0
sa1958

Толчок...

0
Фанат Миты

с 1 апреля :)

0
Ray L

Надеюсь и без Дэна Хаузера гта6 всё равно будет шедевром и как обычно возьмёт награду ‘’Игра года’’ но как то сомнительно

0
kotasha
предзаказа достигает 100 евро

Разве что за максимальное издания, нет смысла такой ценник задирать, ещё и новый гта онлайн их лет 15 будет кормить, вот тебе и новые игры.

0
создалель русского репа

толчок для официального задирания цены за демоверсию в 10к гейминг, а то щас как-то хиленько, только полные издания за 10к гейминг выпускают, а демки за 4-7

0
DarkDestr

где то я уже ты слышал)

0
Pycckuu_XAKEP

не масштабным, а очередным, не к росту, а к деградации

-1
-zotik-

Поскорее бы вышла

-1
ХЕЙТЕРМИРА

Серия гта всегда была мусором

-4
-zotik- ХЕЙТЕРМИРА

Ладно.

0
TERMINATOR-T800

В толчок!))

-3
Руфельд Гарманов ХЕЙТЕРМИРА

Интересно во что ты играешь ?

2
-zotik- Руфельд Гарманов

В доту, очевидно же))

3
Egik81

Толчком чтобы переиздавать игру раз по 10 по полной стоимости.

-1
Balmont92

Толчком в увеличении цены. А в вопросе качества будут отговорки, как после релиза BG 3.

-2
BigusDickus

я кстати играл только в ту гта, которая 2хмерная на 2м пне шла. имхо, гта не имеет никакой для меня исторической эстетики, как мафия или пираты какие, тупо бандосы, беспредельщики.

-2
Light of Tfuth
Один из руководителей PlayStation считает, что релиз GTA 6 станет масштабным толчком для всей индустрии

Смешная шутка

-2
DireErick

Толчком. В смысле унитазом?

-3
Syntrax

после 4ки жта стало обычной шляпой про негров и забугорный юмор, понятный только тамошним работягам с шутками про сортир , секс, парашу т.п. Ждем тоже самое, только теперь с петухами

-3
Руфельд Гарманов

Ты про сан андреас говоришь ?

0
Syntrax Руфельд Гарманов

Я вроде ясно написал про то, что было после 4ой части

-3
Олег Дудин

Смотря куда этот толчок будет.

-3
saiditsme

Судя по масштабам прогрева, игра получилась провальная.

-4
ХЕЙТЕРМИРА

Гта 5 провал а не игра, физика хуже чем в гта 4, графика мыльная смотреть в экран невозможно на любых настройках.

Гта 6 будет такой же провал, но серия гта всегда во все времена была плохой игрой с отсталой графикой и физикой

-7
KILLA06

самая продаваемая игра которая побила все рекорды ,да да провал

5
ХЕЙТЕРМИРА KILLA06

Самый продаваемый кусок мусора

-7
floyd86 KILLA06

Награду ещё взяла ‘’игра года’’ рейтинг на метакритике- 97, провал ну-ну

1
Adam55

Эта игра должна быть Божественной за 100 Евро и тут не в жадности или скупости дело. Просто 100 Евро за игру - это явно перебор. Вот если бы это была виртуальная реальность с полным погружением - тогда да, а за компьютерную игру столько денег? Смешно. Тем более за игру, которая явно будет просто улучшенной копией пятой части. В игре ничего нового не будет. Ничего революционного то же. За что такие деньги?

-7
medusious

"Явно будет просто улучшенной копией пятой части. В игре ничего нового не будет. Ничего революционного то же".
ну комментатору с pg конечно виднее

2
Руфельд Гарманов

Ты играл в рдр 2 ?, там была уже революция в играх Рокстар, с каждой игрой они прыгают выше головы, чушь не неси

1
BigusDickus Руфельд Гарманов

ну и где эта революция. ее сколько человек полностью прошло? игра не должна быть суперреалистичной, она должна быть интересной.

-1
Adam55 medusious

Ну ок. И что же там будет нового и особенного? Женский перс в качестве гг? Ну да, ЭТО и в правду революционно.

-1
Adam55 Руфельд Гарманов

Революция в чём? Как создать величайшую скуку? Ну тогда да, они создали революцию.

-1