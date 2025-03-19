Один из руководителей PlayStation считает, что релиз GTA 6 станет масштабным толчком для всей индустрии

Грядущий выход Grand Theft Auto 6 продолжает оставаться главным событием для игровой индустрии. Многие аналитики надеются, что долгожданная игра поможет рынку вновь выйти на траекторию роста. Руководитель PlayStation по работе с независимыми разработчиками Грег Райс уверен, что новый проект Rockstar не только станет хитом года, но и поспособствует общему экономическому подъему всей игровой отрасли.

Выступая на Game Developers Conference, Райс отметил, что многие разработчики опасаются конкуренции с GTA 6, считая, что внимание аудитории будет приковано исключительно к этому проекту. Однако, по его мнению, индустрия достаточно зрелая, чтобы существовать рядом с таким гигантом. Он также выразил уверенность, что успех Grand Theft Auto 6 привлечет в игровую экосистему новую аудиторию, а часть игроков, купивших консоли ради этой игры, заинтересуется и другими проектами.

В то же время сам факт выхода GTA 6 может негативно сказаться на небольших разработчиках. Многие студии избегают выпуска своих игр в одно время с крупными релизами, опасаясь, что их проекты просто затеряются в тени блокбастера. Однако Райс убежден, что в индустрии достаточно места как для масштабных тайтлов, так и для независимых разработчиков.

На фоне этих ожиданий некоторые магазины уже начали принимать предварительные заказы на игру, и цена оказалась выше стандартных изданий. Например, в Швейцарии стоимость предзаказа достигает 100 евро, что может намекать на подорожание игр следующего поколения.

Несмотря на активные обсуждения вокруг проекта, дата выхода GTA 6 по-прежнему остается неизвестной. Rockstar также не спешит делиться новым трейлером, но, по слухам, ролик с официальным анонсом релиза может появиться уже этой весной.