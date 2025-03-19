Один из руководителей PlayStation считает, что релиз GTA 6 станет масштабным толчком для всей индустрии

Грядущий выход Grand Theft Auto 6 продолжает оставаться главным событием для игровой индустрии. Многие аналитики надеются, что долгожданная игра поможет рынку вновь выйти на траекторию роста. Руководитель PlayStation по работе с независимыми разработчиками Грег Райс уверен, что новый проект Rockstar не только станет хитом года, но и поспособствует общему экономическому подъему всей игровой отрасли.
Выступая на Game Developers Conference, Райс отметил, что многие разработчики опасаются конкуренции с GTA 6, считая, что внимание аудитории будет приковано исключительно к этому проекту. Однако, по его мнению, индустрия достаточно зрелая, чтобы существовать рядом с таким гигантом. Он также выразил уверенность, что успех Grand Theft Auto 6 привлечет в игровую экосистему новую аудиторию, а часть игроков, купивших консоли ради этой игры, заинтересуется и другими проектами.
В то же время сам факт выхода GTA 6 может негативно сказаться на небольших разработчиках. Многие студии избегают выпуска своих игр в одно время с крупными релизами, опасаясь, что их проекты просто затеряются в тени блокбастера. Однако Райс убежден, что в индустрии достаточно места как для масштабных тайтлов, так и для независимых разработчиков.
На фоне этих ожиданий некоторые магазины уже начали принимать предварительные заказы на игру, и цена оказалась выше стандартных изданий. Например, в Швейцарии стоимость предзаказа достигает 100 евро, что может намекать на подорожание игр следующего поколения.
Несмотря на активные обсуждения вокруг проекта, дата выхода GTA 6 по-прежнему остается неизвестной. Rockstar также не спешит делиться новым трейлером, но, по слухам, ролик с официальным анонсом релиза может появиться уже этой весной.
😄😄😄👍
Тож про него подумал
аххахпхапх
Продавать игры по 100 долларов?
А потом длс по 50$))
не, выпустить бенчмарк и подогнать индустрию железа, наверное, прежде всего приставок. при этом игра вполне может и подристнуть, тенденции сейчас такие, что люди быстро теряют интерес даже к "великим" франшизам.
Предлагаете повысить? Или почасовая оплата?
Для разработчиков может быть и станет "масштабным толчком", а вот как это скажется на обычных игроках? Я про цены, конечно же. Как бы все проекты не подорожали в очередной раз, подражая за Рокстарам.
Тут главное не про****ь вспышку. С гта6 -это ещё может быть и оправданно.. Но когда другие начнут пихать свою халтуру -важно не быть игроками-баранами и не бежать оплачивать на кассу.
Вот, именно сейчас, большая часть игр та еще параша, да и оптимизон подводит, как тот же монстер хантер, думаю, она действительно хороша, не играл пока что, в предыдущие серии игр, но оптимизон там, писец, и исправлять, даже в ближ время не собираются
И да, люди побегут покупать даже по сотке, дебилов, по всему миру хватает)
За ГТА я готов отвалить такие деньги, но ведь и остальные подтянутся. EA, Ubisoft и прочие в первых рядах поднимут цену... А их игры я уже давно не готов покупать за фулпрайс, за редким исключением.
Нет, даже в случае с GTA это не оправданно.
как обычно
Один из подписчиков считает что слишком много воды и мало фактов
Вода, очередной раз причём
То что игра будет Толчком - это 100%
Масштабным "толчком"
Я пятый толчек так и не прошёл до конца), так что сомневаюсь, что шестой толчок будет чем-то кардинально отличаться для меня от предыдущего . А для индустрии... я думаю, что это будет пинок, и врядли он будет в нужном направлении
Что, в очередной раз убивать людей, кататься на бибиках и проходить полностью скриптованные миссии в 30 ФПС? О да, это конечно-же революция
Да может не будет 30, надо ждать официальных заявлений, а не слушать бывших разрабов
а кого толкнет? фифу разве только.
Пока даже не знаю. Выйдет видно будет. Пятая была довольно посредственная, как по мне. Сюжет, даже по сравнению с четвертой, неинтригующий и скучный, герои неинтересные, даже физика в пятой по сравнению с предыдущей частью какаято пластиковая.
Всецело согласен
Всецело несогласен
пустые слова. до GTA 6 были GTA 5, GTA 4, RDR 2 и все они были офигеть какими прорывными играми. и что дальше? кто-то решился повторить или даже превзойти эти игры? нет
а может стоит вспомнить Baldur's Gate 3? что там кричали разрабы всяких левых студий? не надо учитывать существование Baldur's Gate 3 при оценке их кривых поделок.
Была же уже эта ‘’новость’’
Не сказал бы что толчком, а скорее здаровенного леща дадут рокстар, после которого игровая индустрия долго будет вставать на ноги.
а толчком чего именно
сюжет будет топ, но явно не оскароносный
графон будет топ, но не взрыв мозга все равно
пока что толчком только цен мне кажется
...и системными требованиями на PC
Уже не 2060 в минималках сделают, а 4060 :)
Про сюжет я бы поспорил. В gta даже в 4-й он не был чем то выдающимся, а моментами норм так проседал в любой из частей. RDR2 это да, но там на драму давили, персонажей куда больше было на которых не пох скажем так, когда в гта основная часть появилась и случись с ними что в целом пофиг.
Больше интересно что по песочнице, а в этом плане после сан у них ничего интересного и не было.
ну в 4 да
а в вот в 5 части мне понравился
ну мне кажется в 6 с учетом опыта РДР2 будут также типа женщина пытающаяся исправить свои ошибки (гг же женщина вроде бы будет)
во всех играх гг исправляет свои ошибки) игра делается исключительно для негров и латиносов сша. это их эстетика нашего времени, не европейская и не снговская, и уж точно не японская. собственно пятая была туда же.
Следующей новостью будет "Один из из пользователей Playground считает что GTA 6..."
кеп очевидность хочет рекламу себе
Онлайн пятёрки неплохой был, но уже надоел. Увидеть бы новый город а лучше не один. Если ещё и сюжет завезут на уровне киберпанка будет нормально.
Игра будет конечно классной, но надеюсь никаких больше задержек с выходом игры не будет.
Ага, масштабный пук игровой индустрии. Игра может и окажется хорошей, но то как ее обсасывают и как мамонты с пеной у рта кричат что вот она точно будет стоить 100 баксов вызывают рвотные позывы. Зато после выхода "типа достойной 100 баксов" и ее окупа, практически все разрабы будут свои игры по сто бачей продавать дефолтные издания, а полные и того больше. Зато гта6 игроки схавают цену, а все остальные будут страдать.
Не нужно быть руководителем Playstation, чтобы предполагать такое)
А будет ли это толчок с каллом или мочой будет известно когда игра выйдет.
все потирая ладошки ждут повышения цен, забывая, что не всё у всех хорошо с доходом, выше цена, меньше покупателей, выйдет шило на мыло, да еще и с риском в перспективе потерять покупателей и приобрести больше пиратов)
ДО ДО ДО как уже задолбали пиарить игру которую еще неразу не показали даже сриншотов!
Толчок...
с 1 апреля :)
Надеюсь и без Дэна Хаузера гта6 всё равно будет шедевром и как обычно возьмёт награду ‘’Игра года’’ но как то сомнительно
Разве что за максимальное издания, нет смысла такой ценник задирать, ещё и новый гта онлайн их лет 15 будет кормить, вот тебе и новые игры.
толчок для официального задирания цены за демоверсию в 10к гейминг, а то щас как-то хиленько, только полные издания за 10к гейминг выпускают, а демки за 4-7
где то я уже ты слышал)
не масштабным, а очередным, не к росту, а к деградации
Поскорее бы вышла
Серия гта всегда была мусором
Ладно.
В толчок!))
Интересно во что ты играешь ?
В доту, очевидно же))
Толчком чтобы переиздавать игру раз по 10 по полной стоимости.
Толчком в увеличении цены. А в вопросе качества будут отговорки, как после релиза BG 3.
я кстати играл только в ту гта, которая 2хмерная на 2м пне шла. имхо, гта не имеет никакой для меня исторической эстетики, как мафия или пираты какие, тупо бандосы, беспредельщики.
Смешная шутка
Толчком. В смысле унитазом?
после 4ки жта стало обычной шляпой про негров и забугорный юмор, понятный только тамошним работягам с шутками про сортир , секс, парашу т.п. Ждем тоже самое, только теперь с петухами
Ты про сан андреас говоришь ?
Я вроде ясно написал про то, что было после 4ой части
Смотря куда этот толчок будет.
Судя по масштабам прогрева, игра получилась провальная.
Гта 5 провал а не игра, физика хуже чем в гта 4, графика мыльная смотреть в экран невозможно на любых настройках.
Гта 6 будет такой же провал, но серия гта всегда во все времена была плохой игрой с отсталой графикой и физикой
самая продаваемая игра которая побила все рекорды ,да да провал
Самый продаваемый кусок мусора
Награду ещё взяла ‘’игра года’’ рейтинг на метакритике- 97, провал ну-ну
Эта игра должна быть Божественной за 100 Евро и тут не в жадности или скупости дело. Просто 100 Евро за игру - это явно перебор. Вот если бы это была виртуальная реальность с полным погружением - тогда да, а за компьютерную игру столько денег? Смешно. Тем более за игру, которая явно будет просто улучшенной копией пятой части. В игре ничего нового не будет. Ничего революционного то же. За что такие деньги?
"Явно будет просто улучшенной копией пятой части. В игре ничего нового не будет. Ничего революционного то же".
ну комментатору с pg конечно виднее
Ты играл в рдр 2 ?, там была уже революция в играх Рокстар, с каждой игрой они прыгают выше головы, чушь не неси
ну и где эта революция. ее сколько человек полностью прошло? игра не должна быть суперреалистичной, она должна быть интересной.
Ну ок. И что же там будет нового и особенного? Женский перс в качестве гг? Ну да, ЭТО и в правду революционно.
Революция в чём? Как создать величайшую скуку? Ну тогда да, они создали революцию.