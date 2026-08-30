Один из руководителей Rockstar North заявил - GTA 6 выйдет в намеченный срок

До расширенного показа на Netflix геймеры беспокоились о качестве игрового процесса GTA 6, учитывая ограниченное количество ранее выпущенных кадров. Теперь, когда эти опасения развеяны, глава разработки и один из руководителей Rockstar North Роб Нельсон хочет, чтобы развеялась и следующая самая большая проблема — очередная задержка даты релиза.

Дата выхода GTA 6 дважды переносилась. Первый раз — с 2025 на 2026 год, а второй — с 26 мая на 19 ноября. Тем не менее, генеральный директор Take-Two Штраус Зельник оставался непреклонен в отношении ноябрьской даты релиза, неоднократно подтверждая свою уверенность в интервью.

Теперь к нему присоединился и Нельсон, уверенный, что GTA 6 выйдет в ноябре.

Мы надеялись, что люди не будут беспокоиться о качестве после просмотра расширенной демонстрации. Мы очень довольны. Кроме того, игра выйдет вовремя.

Поскольку ожидается, что это будет самая масштабная игра всех времен, на GTA 6 и Rockstar ложится огромная ответственность. Похоже, студия твердо намерена выполнить своё обещание, что игроки смогут погрузиться в исследование Вайс Сити в ноябре.