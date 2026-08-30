Один из руководителей Rockstar North заявил - GTA 6 выйдет в намеченный срок

До расширенного показа на Netflix геймеры беспокоились о качестве игрового процесса GTA 6, учитывая ограниченное количество ранее выпущенных кадров. Теперь, когда эти опасения развеяны, глава разработки и один из руководителей Rockstar North Роб Нельсон хочет, чтобы развеялась и следующая самая большая проблема — очередная задержка даты релиза.
Дата выхода GTA 6 дважды переносилась. Первый раз — с 2025 на 2026 год, а второй — с 26 мая на 19 ноября. Тем не менее, генеральный директор Take-Two Штраус Зельник оставался непреклонен в отношении ноябрьской даты релиза, неоднократно подтверждая свою уверенность в интервью.
Теперь к нему присоединился и Нельсон, уверенный, что GTA 6 выйдет в ноябре.
Мы надеялись, что люди не будут беспокоиться о качестве после просмотра расширенной демонстрации. Мы очень довольны. Кроме того, игра выйдет вовремя.
Поскольку ожидается, что это будет самая масштабная игра всех времен, на GTA 6 и Rockstar ложится огромная ответственность. Похоже, студия твердо намерена выполнить своё обещание, что игроки смогут погрузиться в исследование Вайс Сити в ноябре.
Как же все таки мощно всем скептикам и школохейтеркам по губам провели 😁
Фиг его знает ( сливщик пропал, и похоже эта был индус который пашет как вол на кокстар, с его слов игра далеко не готова, и чем ближе релиз тем им более придётся пахать, индусы там как рабы на галерах за копейки пашут.
Ещё бы, иначе вас разнесут и фанаты и финансисты и все остальные, кто поставил на 19 ноября. Так что без резких движений, вы на минном поле. Гринч отыгрывает роль фаната, который так и ждёт, чтобы Рокстар оступились.
- Вы один из главных руководителей Рокстар?
- Да
- Когда выйдет версия для ПК?
о переносе намеченного срока игроки будут уведомлены заранее