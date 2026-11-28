GitHub удалил репозиторий Belobug/VIctory-Belobug-AMD и аккаунт его автора, связанные с одной из наиболее успешных неофициальных сборок GTA 6 для ПК. Платформа PortWatch подтвердила, что удаление произошло из-за нарушения условий использования GitHub. И репозиторий, и аккаунт перестали открываться в пятницу.

Сборка Belobug представляла собой модифицированную версию проекта VIctory от Marvis, предназначенную для видеокарт AMD Radeon. По данным PortWatch, она обеспечивала вполне комфортную производительность - в среднем около 22 кадров в секунду - и работала без вылетов. Кроме того, она позволяла продвинуться по сюжету дальше многих других сборок, отслеживаемых платформой PortWatch.

Репозиторий набрал более 4000 звёзд и 1200 форков, а его рейтинг достиг 91,3%. На момент удаления это была самая высокооценённая сборка в списке PortWatch. GitHub не уточнил, какое именно правило было нарушено. В отличие от удалений по DMCA, которые публикуются в открытом журнале, случаи удаления за нарушение условий использования не раскрываются публично.

Теперь карточка Belobug на PortWatch отмечена как удалённая и больше не участвует в рейтинге. Лидером стала сборка VIctory-NVIDIA с результатом 90%. При этом прогресс, достигнутый Belobug, продолжает учитываться в общем показателе прохождения игры, который остаётся на уровне 91,3%.