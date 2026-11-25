Одним из самых тепло принятых элементов всей GTA 6 стала возможность свободно слушать радио и музыку прямо на ходу через беспроводные наушники. Как выяснилось, эту функцию игроки могли еще 20 лет назад. Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей рассказал, что портативную музыку планировали добавить в оригинальную GTA: Vice City 2002 года, но тогда с этим не сложилось.

Ветеран студии опубликовал архивную иконку подбираемого предмета в виде ретро-наушников времен эпохи PlayStation 2 и поделился толикой подобротней в ответ на восторженные отзывы о новой части Grand Theft Auto 6:

Забавный факт: мы планировали механику наушников еще в Vice City (2002). Однако идея так и не добралась до релиза из-за какой-то технической проблемы, точную причину которой я уже и не вспомню.

В комментариях игроки и коллеги Вермея предположили, что в эпоху PS2 разработчики столкнулись с дефицитом оперативной памяти для одновременного стриминга радиостанций вне автомобиля. Другой вероятной причиной мог стать геймдизайн: непрерывная музыка заглушала реплики прохожих и звуки живого окружения, которые в то время было сложно динамически сбалансировать без современных систем пространственного аудио. Различные следы плееров и наушников датамайнеры находили и в коде последующих частей, включая неиспользованные строчки в GTA 5, однако полноценное и бесшовное воплощение механика получила лишь в шестой части.

Подобное внимание к деталям напрямую отразилось на настроении аудитории. Напомним, ранее фанаты даже призвали сообщество не спешить с прохождением сюжетных миссий, чтобы как следует погрузиться в непередаваемую атмосферу штата Леонида.

Если вдруг забыли, Grand Theft Auto 6 наконец доступна для игры на консолях. Тем не менее энтузиасты уже вовсю трудятся над статической рекомпиляцией и созданием собственного порта для ПК. Несмотря на юридические запреты со стороны Take-Two, неофициальная компьютерная версия боевика может стать доступна уже в скоро.