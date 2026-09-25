Официальная карта GTA 6 заставила усомниться в финальности недавно слитой карты игры

Физическая карта Леониды из официального коллекционного набора GTA 6 заставила фанатов снова усомниться в том, что недавно опубликованная утечка показывала финальную версию игрового мира. На небольшом фрагменте карты заметили остров, которого нет на слитой ранее версии.

Разница сама по себе очень небольшая, однако при сравнении двух карт остров действительно можно увидеть в верхней части официального изображения. Кроме того, Rockstar уже успела изменить фотографию карты в магазине, убрав с неё несколько названий, которые присутствовали на первоначальной версии.

Это стало поводом для новых обсуждений вокруг утечки Cyberleek, которая ранее считалась довольно подробной и совпадала с результатами фанатского проекта по восстановлению карты GTA 6. При этом никаких доказательств того, что официальный вариант действительно отражает финальную игровую карту, пока нет.

Есть и более простое объяснение различий: физическая карта из коллекционного набора выполнена в стилизованном, почти рисованном виде и необязательно должна полностью соответствовать игровой географии. Поэтому обнаруженный остров пока нельзя считать подтверждением того, что утёкшая карта устарела. Точный вариант карты GTA 6 станет известен только после официальной демонстрации Rockstar.