Grand Theft Auto VI стала крупнейшим развлекательным релизом в истории, обойдя не только предыдущие игры серии, но и голливудские блокбастеры. По данным Take-Two Interactive, ещё до официального выхода новинка разошлась тиражом 32,5 млн копий, а выручка за первые сутки продаж 19 ноября достигла $3,79 млрд. Издатель назвал этот результат рекордным для развлекательных проектов любых форматов.

Таким образом, Rockstar Games удалось превзойти достижение собственной Grand Theft Auto V. Предыдущая часть серии заработала $1 млрд за три дня после релиза в 2013 году. Тогда этот результат позволил ей обойти Call of Duty: Black Ops II, которой потребовалось 15 дней, чтобы достичь аналогичной отметки, и фильм «Мстители», собравший миллиард долларов в мировом прокате за 10 дней. Позднее кинематографический рекорд перешёл к «Мстителям: Финал» — картине понадобилось пять дней.

Теперь Grand Theft Auto VI значительно превзошла достижения предшественницы. По словам бывшего аналитика игровой индустрии Майкла Пактера, запуск игры стал настоящим культурным событием, которое надолго останется в памяти игроков. И результаты первых суток подтверждают, что речь идёт не просто об успешном релизе, а о запуске исключительного масштаба.

На выручку могла повлиять и более высокая стоимость игры. Стандартное издание Grand Theft Auto VI продаётся за $80, тогда как Ultimate Edition обойдётся покупателям в $100 и включает дополнительные транспортные средства, оружие, одежду и другой внутриигровой контент. Для сравнения, на старте Grand Theft Auto V стоила $60 за обычное издание и $80 за специальное.

Впрочем, аналитики ожидали от новинки впечатляющих результатов ещё до выхода. В июле исследовательская компания Newzoo прогнозировала, что за первую неделю игра может принести от $3,3 до $5,2 млрд. А аналитик Benchmark Майк Хики в августе отмечал, что финансовые прогнозы Take-Two на 2027 год предполагают продажи примерно 30 млн копий. Финансовый год компании завершится 31 марта 2027 года.

Масштаб ожиданий проявился даже за пределами игровой индустрии. По данным компании UKG, количество запросов на отгулы в день релиза оказалось примерно на 20% выше обычного уровня для сопоставимых недель перед Днём благодарения. Некоторые работодатели решили поддержать увлечение сотрудников: британское агентство Raptor PR подарило каждому из девяти работников дополнительный выходной и копию игры, а Logitech предоставила более чем 7000 сотрудникам оплачиваемый день отдыха для игр.

Впрочем, Take-Two рассчитывает зарабатывать на Grand Theft Auto VI ещё долго после стартового ажиотажа. Ожидаемая в следующем году версия для ПК может привлечь новую аудиторию, а будущие скидки и дополнительные материалы станут ещё одним источником дохода. По мнению Пактера, рынок пока недооценивает долгосрочный потенциал франшизы, воспринимая её успех как разовое событие.