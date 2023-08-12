Официальное сотрудничество Rockstar с командой ролевых серверов GTA вызвало новый интерес к GTA 6

Компания Rockstar сделала неожиданное заявление о том, что теперь она официально сотрудничает с командой мододелов, стоящей за безумно популярными ролевыми серверами Grand Theft Auto 5 FiveM и RedM.
Cfx.re, команда, стоящая за крупнейшими ролевыми сообществами Rockstar FiveM и RedM, теперь официально является частью Rockstar Games. FiveM - основной хост для крупнейших серверов GTA RP, на котором играют тысячи игроков даже спустя восемь лет после выхода GTA5 на ПК.
Эта новость удивила и обрадовала поклонников Rockstar, учитывая, что в прошлом компания вела активную борьбу с моддерами. В 2015 году Rockstar запретила работу команды, создавшей мод FiveM, назвав проект "несанкционированным альтернативным многопользовательским сервисом, содержащим код, предназначенный для содействия пиратству".
Позднее основатель мода заявил, что материнская компания Rockstar Take-Two прислала к нему домой частных детективов, чтобы запугать его и заставить закрыть проект.
Новость появилась в преддверии презентации Grand Theft Auto 6, и это означает, что Rockstar планирует выпустить GTA 6 с собственными онлайновыми ролевыми функциями. Cfx.re, в свою очередь, преуменьшила это предположение, заявив поклонникам: "Пожалуйста, не спрашивайте нас о следующей GTA!".
"Это огромный шаг вперед в развитии нашего сообщества и возможность для нас работать с Rockstar Games над развитием платформы FiveM и творческого сообщества вокруг нее", - говорится в заявлении команды Cfx.re.
В то время как наша повседневная деятельность не претерпит заметных изменений, при поддержке Rockstar мы продолжим совершенствовать нашу платформу, и мы действительно рады тому, что это означает для наших пользователей, сообщества и создателей! А для тех, кто интересуется, над чем еще работает Rockstar, пожалуйста, поймите, что наше сотрудничество с Rockstar Games сосредоточено на платформах FiveM и RedM. Поэтому, пожалуйста, не спрашивайте нас о следующей GTA! Спасибо всем за поддержку. Нам не терпится увидеть, что принесет будущее!
Реакция на эту новость в подавляющем большинстве случаев положительная. Вот фрагмент:
Итак, в GTA VI появятся официальные RolePlay-серверы. Круто.
На протяжении последних нескольких лет продажи GTA 5 составляют около пяти миллионов экземпляров в квартал, а GTA Online продолжает оставаться одним из основных источников дохода для компании Take-Two. Разработчик Rockstar подтвердил, что GTA 6 находится в активной разработке в прошлом году, но в остальном официально хранил молчание о ходе разработки. В конце прошлого года произошла масштабная утечка информации, показавшая некоторые части недоработанной игры, но глава Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) заявил IGN несколько месяцев спустя, что, хотя это и было "эмоциональным вопросом" для разработчиков, на бизнес это не повлияло.
Выход GTA 6 ожидается либо в 2025, либо в 2026 финансовом году. 2025 финансовый год начинается в апреле 2024 года.
Представьте как взлетит ЧСВ владельцев эти серваков))
Кто-то реально на что-то хорошее надеется?!
Таков путь их фанатов.
Стоило совершить эту сделку так они в глазах многих теперь красавчики вставшие на путь истинный. А с анонсом gta6 они не то что забудут про посредственные переиздания, а будут говорить что их вообще не существовало и рокстар настолько крутые что никогда не гадили и всегда всё делали по красоте!
Рокстар это талантливые люди с большим творческим потенциалом. Рдр2 показала, что энтузиазма у этих людей до сих пор бери не хочу. Беда тут в другом - в издателе. Тейк мать их ту. В разработке они не участвуют, а вот даты и наличие микротранзакций полностью под их контролем. Вот кого вам надо винить.
Наверняка разрабатывают "инновационную и прорывную" модель онлайн составляющей 6 части, которая "превзойдет все ожидания", а в итоге будет копия онлайна 5 части
Rockstar молодцы, не хотят повторять ошибку которую допустили при SA:MP
Лучше бы они не повторили ошибку, как с GTA Trilogy, выпуская посредственный ремастер-переиздание Red Dead Redemption за фулл прайс.