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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.7 915 оценок

Официальный логотип и точная дата выхода первого трейлера GTA 6 могут появиться уже на этой неделе

Gutsz
Новости

В начале следующего месяца студия Rockstar Games обещает, наконец, раскрыть первые детали следующей части Grand Theft Auto, опубликовав дебютный трейлер игры с масштабным открытым миром. Этого анонса многие фанаты ждали больше 10 лет, и существует большая вероятность, что первые тизеры проекта начнут выходить немного раньше. Если верить последним сведениям от инсайдера, официальные новости о GTA 6 начнут выходить уже на этой неделе.

Данное предположение озвучил проверенный автор утечек с ником geronimo_73_, который ранее также озвучивал точную дату выхода полноценного трейлера GTA 6. По его словам, в Rockstar Games готовят несколько приятных анонсов, связанных с игрой, уже на эту неделю. Разработчики хотят подготовить сообщество игроков перед премьерой трейлера, поэтому очень скоро будет опубликован официальный логотип игры, а также точная дата выхода ролика.

Другой инсайдер под ником videotechuk_ уверен, что Rockstar приготовила для фанатов нечто большее, чем просто логотип. Он считает, что на этой неделе выйдет небольшой тизер Grand Theft Auto 6 с комментариями от разработчиков. Также вместе с этим начнется временный ивент в GTA Online, который каким-то образом будет связан с ожидаемым анонсом.

Напомним, Rockstar планирует выпустить дебютный трейлер GTA 6 уже 6-7 декабря. Релиз же самой игры состоится не раньше 2025 года на ПК и консолях.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
KANSERVATOR

лого с обложкой показали бы, хватило бы для разборов на год вперед

7
DanilFreeze225

а куда трейлер показали я на ютубе не нашёл

-2
MONOLITA

О боже Неееттт!!!! Я не готов к этому...... Отмените...

3
DanteAwake

Новость о возможном появлении новости о трейлере

2
KnDiman

Сначала прочитал новость подумал "Неужели так рано они точную дату выхода игры назовут", а потом понял - "Дожили, инсайдер сообщил, что на этой недели состоится анонс анонса".

0
DenRov

Круто!

0
Снегyрка

Трейлер на 30сек с датой выхода 2030 год.

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Даёшь новый GTA весной 2025 года☝️👍 Как раз через год с лишним есть время у разработчиков отполировать игру с отличной оптимизацией!

0
MrDork

Сделаю скрин этой новости, оформлю в рамочку и пойду продавать на ебей за 66 баксов.

0
Mandalordek

хватило бы просто лого рокстар в стилистике новой игры как в прошлый раз

-2