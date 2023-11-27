Официальный логотип и точная дата выхода первого трейлера GTA 6 могут появиться уже на этой неделе

В начале следующего месяца студия Rockstar Games обещает, наконец, раскрыть первые детали следующей части Grand Theft Auto, опубликовав дебютный трейлер игры с масштабным открытым миром. Этого анонса многие фанаты ждали больше 10 лет, и существует большая вероятность, что первые тизеры проекта начнут выходить немного раньше. Если верить последним сведениям от инсайдера, официальные новости о GTA 6 начнут выходить уже на этой неделе.

Данное предположение озвучил проверенный автор утечек с ником geronimo_73_, который ранее также озвучивал точную дату выхода полноценного трейлера GTA 6. По его словам, в Rockstar Games готовят несколько приятных анонсов, связанных с игрой, уже на эту неделю. Разработчики хотят подготовить сообщество игроков перед премьерой трейлера, поэтому очень скоро будет опубликован официальный логотип игры, а также точная дата выхода ролика.

Другой инсайдер под ником videotechuk_ уверен, что Rockstar приготовила для фанатов нечто большее, чем просто логотип. Он считает, что на этой неделе выйдет небольшой тизер Grand Theft Auto 6 с комментариями от разработчиков. Также вместе с этим начнется временный ивент в GTA Online, который каким-то образом будет связан с ожидаемым анонсом.

Напомним, Rockstar планирует выпустить дебютный трейлер GTA 6 уже 6-7 декабря. Релиз же самой игры состоится не раньше 2025 года на ПК и консолях.