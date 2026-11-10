Ограбления, ночные клубы и охота на аллигаторов: Раскрыт полный перечень из 55 трофеев GTA 6

Как и сообщалось накануне, в грядущем блокбастере Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games действительно будет представлено 55 трофеев, а прогнозы инсайдеров насчёт платиновой награды оказались точными.
Вслед за этим на игровых форумах и в соцсетях распространился подробный перечень всех достижений с описанием условий их разблокировки. Хотя разработчики пока не подтвердили его подлинность, в опубликованном материале детально расписаны предполагаемые сюжетные этапы, кооперативные задания, побочные миссии и уникальные испытания в открытом мире.
Тем не менее если этот слив окажется достоверным, текст ниже содержит серьёзные сюжетные и геймплейные спойлеры, поэтому читателям, желающим сохранить полную интригу до дня релиза, лучше воздержаться от просмотра списка.
Полный перечень достижений GTA 6:
- Welcome to Vice (Добро пожаловать в Вайс) — завершить пролог.
- Partners in Crime (Партнёры по криминалу) — пройти первую совместную миссию Люсии и Джейсона.
- The Come Up (Восхождение) — достичь первой ключевой сюжетной вехи.
- Leonida Dreamin’ (Мечты о Леониде) — пройти 25% сюжетной кампании.
- Half Baked (На полпути) — пройти 50% сюжетной кампании.
- Almost Famous (Почти знамениты) — пройти 75% сюжетной кампании.
- Vice City Royalty (Короли Вайс-Сити) — завершить основной сюжет.
- True Crime (Настоящий криминал) — пройти основной сюжет на высоком уровне сложности.
- Lucia’s Rise (Взлёт Люсии) — выполнить все эксклюзивные задания Люсии.
- Jason’s Fall (Падение Джейсона) — выполнить все эксклюзивные задания Джейсона.
- Better Together (Вместе лучше) — пройти все кооперативные сюжетные миссии.
- The Big Score (Большой куш) — завершить финальное ограбление.
- Clean Getaway (Чистый отход) — пройти любое ограбление без смертей и обнаружения.
- Florida Man (Человек из Флориды) — принять участие в 10 случайных мировых событиях.
- Gator Got Your Tongue (Аллигатор язык проглотил) — выжить после нападения аллигатора.
- Swamp Thing (Болотная тварь) — полностью исследовать болотистый регион, вдохновлённый Эверглейдс.
- Beach Bum (Пляжный бездельник) — посетить все крупные пляжи штата Леонида.
- Night Life (Ночная жизнь) — побывать во всех крупных ночных клубах Вайс-Сити.
- Strip Club Regular (Завсегдатай стрип-клубов) — посетить все стрип-клубы в игре.
- High Roller (Крупный игрок) — выиграть в казино 1 000 000 $.
- Broke and Famous (Разорённый и знаменитый) — проиграть в казино 500 000 $.
- Cartel Connections (Связи с картелем) — завершить все побочные задания, связанные с картелем.
- Street Hustler (Уличный делец) — пресечь или совершить 20 случайных уличных преступлений.
- The Collector (Коллекционер) — отыскать 50 скрытых пакетов или коллекционных предметов.
- Treasure Hunter (Охотник за сокровищами) — собрать все скрытые пакеты.
- Stunt Junkie (Фанат трюков) — выполнить 25 уникальных каскадёрских прыжков.
- All Stunts Complete (Все трюки выполнены) — совершить все уникальные прыжки в игре.
- Speed Demon (Демон скорости) — разогнаться до 200 миль/ч (около 322 км/ч) на любом транспорте.
- Air Superiority (Превосходство в воздухе) — пролететь под 10 мостами на воздушном судне.
- Boat Life (Жизнь на воде) — преодолеть по воде 50 миль (около 80 км).
- Wrecking Ball (Шар-баба) — уничтожить 100 единиц транспорта.
- Wanted: Level 5 (Розыск: 5-й уровень) — продержаться с максимальным (пятизвёздочным) уровнем розыска в течение 5 минут.
- Escape Artist (Мастер побегов) — уйти от погони при пятизвёздочном уровне розыска.
- Sharpshooter (Снайпер) — ликвидировать 50 противников выстрелами в голову.
- Melee Master (Мастер ближнего боя) — нейтрализовать 25 врагов оружием ближнего боя.
- Explosive Personality (Взрывной характер) — уничтожить 20 противников с помощью взрывчатки.
- Stealth Operator (Мастер скрытности) — пройти 5 миссий скрытно, не подняв тревогу.
- Property Mogul (Магнат недвижимости) — выкупить всю доступную недвижимость.
- Business Empire (Бизнес-империя) — максимально улучшить все принадлежащие игроку предприятия.
- Taxi Driver (Таксист) — выполнить 20 заказов в режиме такси.
- Delivery Boy (Курьер) — завершить 15 побочных миссий по доставке.
- Paramedic (Парамедик) — пройти 10 заданий скорой помощи.
- Firestarter (Пожарный) — завершить 10 миссий пожарной службы.
- Wildlife Photographer (Фотограф дикой природы) — сфотографировать 15 различных видов животных.
- Alligator Wrangler (Укротитель аллигаторов) — убить 10 аллигаторов.
- Manatee Protector (Защитник ламантинов) — избежать столкновения с 20 ламантинами во время управления лодкой.
- Party Animal (Тусовщик) — напиться до беспамятства в 10 разных заведениях или локациях.
- Fashion Icon (Икона стиля) — сменить гардероб 50 раз.
- Car Collector (Автоколлекционер) — собрать в гараже 50 уникальных транспортных средств.
- Hangar Owner (Владелец ангара) — приобрести 10 воздушных судов.
- Marina Master (Хозяин причала) — приобрести 10 водных транспортных средств.
- Full Arsenal (Полный арсенал) — купить все виды оружия, представленные в игре.
- Maxed Out (На максимуме) — прокачать все характеристики обоих протагонистов до предела.
- 100% Completionist (Перфекционист) — пройти игру на 100%.
- Vice City Legend (Легенда Вайс-Сити) — получить все остальные трофеи (платиновый приз).
Судя по списку трофеев, игроков ждёт классический набор активностей серии — от покупки недвижимости и поиска скрытых пакетов до возвращения культовых миссий таксиста, медика и пожарного. Отдельного внимания заслуживают достижения за кооперативные сюжетные задания, высокий уровень сложности и взаимодействие с местной фауной штата Леонида, включая аллигаторов и ламантинов.
Напомним, что официальный выход Grand Theft Auto 6 состоится уже совсем скоро, и тогда охотники за трофеями смогут лично проверить, сколько времени уйдёт на получение заветной награды Vice City Legend