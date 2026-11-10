Ограбления, ночные клубы и охота на аллигаторов: Раскрыт полный перечень из 55 трофеев GTA 6

Как и сообщалось накануне, в грядущем блокбастере Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games действительно будет представлено 55 трофеев, а прогнозы инсайдеров насчёт платиновой награды оказались точными.

Вслед за этим на игровых форумах и в соцсетях распространился подробный перечень всех достижений с описанием условий их разблокировки. Хотя разработчики пока не подтвердили его подлинность, в опубликованном материале детально расписаны предполагаемые сюжетные этапы, кооперативные задания, побочные миссии и уникальные испытания в открытом мире.

Тем не менее если этот слив окажется достоверным, текст ниже содержит серьёзные сюжетные и геймплейные спойлеры, поэтому читателям, желающим сохранить полную интригу до дня релиза, лучше воздержаться от просмотра списка.

Полный перечень достижений GTA 6:

Спойлер

Welcome to Vice (Добро пожаловать в Вайс) — завершить пролог.

Partners in Crime (Партнёры по криминалу) — пройти первую совместную миссию Люсии и Джейсона.

The Come Up (Восхождение) — достичь первой ключевой сюжетной вехи.

Leonida Dreamin’ (Мечты о Леониде) — пройти 25% сюжетной кампании.

Half Baked (На полпути) — пройти 50% сюжетной кампании.

Almost Famous (Почти знамениты) — пройти 75% сюжетной кампании.

Vice City Royalty (Короли Вайс-Сити) — завершить основной сюжет.

True Crime (Настоящий криминал) — пройти основной сюжет на высоком уровне сложности.

Lucia’s Rise (Взлёт Люсии) — выполнить все эксклюзивные задания Люсии.

Jason’s Fall (Падение Джейсона) — выполнить все эксклюзивные задания Джейсона.

Better Together (Вместе лучше) — пройти все кооперативные сюжетные миссии.

The Big Score (Большой куш) — завершить финальное ограбление.

Clean Getaway (Чистый отход) — пройти любое ограбление без смертей и обнаружения.

Florida Man (Человек из Флориды) — принять участие в 10 случайных мировых событиях.

Gator Got Your Tongue (Аллигатор язык проглотил) — выжить после нападения аллигатора.

Swamp Thing (Болотная тварь) — полностью исследовать болотистый регион, вдохновлённый Эверглейдс.

Beach Bum (Пляжный бездельник) — посетить все крупные пляжи штата Леонида.

Night Life (Ночная жизнь) — побывать во всех крупных ночных клубах Вайс-Сити.

Strip Club Regular (Завсегдатай стрип-клубов) — посетить все стрип-клубы в игре.

High Roller (Крупный игрок) — выиграть в казино 1 000 000 $.

Broke and Famous (Разорённый и знаменитый) — проиграть в казино 500 000 $.

Cartel Connections (Связи с картелем) — завершить все побочные задания, связанные с картелем.

Street Hustler (Уличный делец) — пресечь или совершить 20 случайных уличных преступлений.

The Collector (Коллекционер) — отыскать 50 скрытых пакетов или коллекционных предметов.

Treasure Hunter (Охотник за сокровищами) — собрать все скрытые пакеты.

Stunt Junkie (Фанат трюков) — выполнить 25 уникальных каскадёрских прыжков.

All Stunts Complete (Все трюки выполнены) — совершить все уникальные прыжки в игре.

Speed Demon (Демон скорости) — разогнаться до 200 миль/ч (около 322 км/ч) на любом транспорте.

Air Superiority (Превосходство в воздухе) — пролететь под 10 мостами на воздушном судне.

Boat Life (Жизнь на воде) — преодолеть по воде 50 миль (около 80 км).

Wrecking Ball (Шар-баба) — уничтожить 100 единиц транспорта.

Wanted: Level 5 (Розыск: 5-й уровень) — продержаться с максимальным (пятизвёздочным) уровнем розыска в течение 5 минут.

Escape Artist (Мастер побегов) — уйти от погони при пятизвёздочном уровне розыска.

Sharpshooter (Снайпер) — ликвидировать 50 противников выстрелами в голову.

Melee Master (Мастер ближнего боя) — нейтрализовать 25 врагов оружием ближнего боя.

Explosive Personality (Взрывной характер) — уничтожить 20 противников с помощью взрывчатки.

Stealth Operator (Мастер скрытности) — пройти 5 миссий скрытно, не подняв тревогу.

Property Mogul (Магнат недвижимости) — выкупить всю доступную недвижимость.

Business Empire (Бизнес-империя) — максимально улучшить все принадлежащие игроку предприятия.

Taxi Driver (Таксист) — выполнить 20 заказов в режиме такси.

Delivery Boy (Курьер) — завершить 15 побочных миссий по доставке.

Paramedic (Парамедик) — пройти 10 заданий скорой помощи.

Firestarter (Пожарный) — завершить 10 миссий пожарной службы.

Wildlife Photographer (Фотограф дикой природы) — сфотографировать 15 различных видов животных.

Alligator Wrangler (Укротитель аллигаторов) — убить 10 аллигаторов.

Manatee Protector (Защитник ламантинов) — избежать столкновения с 20 ламантинами во время управления лодкой.

Party Animal (Тусовщик) — напиться до беспамятства в 10 разных заведениях или локациях.

Fashion Icon (Икона стиля) — сменить гардероб 50 раз.

Car Collector (Автоколлекционер) — собрать в гараже 50 уникальных транспортных средств.

Hangar Owner (Владелец ангара) — приобрести 10 воздушных судов.

Marina Master (Хозяин причала) — приобрести 10 водных транспортных средств.

Full Arsenal (Полный арсенал) — купить все виды оружия, представленные в игре.

Maxed Out (На максимуме) — прокачать все характеристики обоих протагонистов до предела.

100% Completionist (Перфекционист) — пройти игру на 100%.

Vice City Legend (Легенда Вайс-Сити) — получить все остальные трофеи (платиновый приз).

Судя по списку трофеев, игроков ждёт классический набор активностей серии — от покупки недвижимости и поиска скрытых пакетов до возвращения культовых миссий таксиста, медика и пожарного. Отдельного внимания заслуживают достижения за кооперативные сюжетные задания, высокий уровень сложности и взаимодействие с местной фауной штата Леонида, включая аллигаторов и ламантинов.

Напомним, что официальный выход Grand Theft Auto 6 состоится уже совсем скоро, и тогда охотники за трофеями смогут лично проверить, сколько времени уйдёт на получение заветной награды Vice City Legend