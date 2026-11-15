Около 12,5 миллиона жителей США планируют пропустить работу или учёбу в день выхода GTA 6

Масштабный опрос, проведённый изданием PCMag, показал, что релиз Grand Theft Auto 6 может заметно повлиять на посещаемость офисов и учебных заведений в США. Согласно результатам исследования, 19 ноября — в день официального выхода игры — около 12,5 миллиона американцев намерены остаться дома, чтобы сразу же опробовать новинку от Rockstar Games.

Релиз проекта запланирован на четверг, всего за день до начала выходных, что подталкивает многих поклонников серии взять дополнительный отгул. По оценкам аналитиков, пропустить рабочий день ради возвращения в Вайс-Сити планируют примерно 8% совершеннолетних геймеров в стране.

Наибольший ажиотаж вокруг выхода игры наблюдается среди молодёжи: среди представителей поколения Z доля тех, кто собирается отложить дела в день релиза, достигает 13%. В то же время 68% взрослого населения США заявили, что не планируют запускать GTA 6 на старте, что подтверждает концентрацию основного интереса вокруг молодой аудитории.

Ажиотаж вокруг выхода игры уже вынудил некоторых работодателей пойти навстречу сотрудникам. В частности, компания Logitech официально предоставила выходной день более чем 7 тысячам своих работников в честь релиза, и ряд других организаций последовали её примеру.