В первый час прохождения Grand Theft Auto 6 происходит неожиданное событие, которое застает игроков врасплох. Этот сюжетный поворот не фигурировал ни в одной из многочисленных утечек, ранее появлявшихся в интернете. Глава разработки Rockstar Роб Нельсон признался, что испытывает огромное облегчение от того, что студии удалось сохранить этот секрет.

«Мы очень счастливы и считаем, что нам повезло, потому что было крайне важно, чтобы это не просочилось в сеть. Люди узнавали Джейсона и Люсию на протяжении многих лет через материалы, которыми мы делились, но как только вы увидите этот момент, характер их отношений и самой игры полностью изменится», — рассказал Нельсон в недавнем интервью.

По словам разработчика, это событие меняет не только динамику между главными героями, но и саму суть привычного геймплея серии.

«Это меняет даже саму суть франшизы в том смысле, что дает вам цель, которая выходит за рамки вас и вашего напарника. Это целый набор моделей поведения, которыми вам теперь придется управлять», — дополнил руководитель разработки.

Что именно за сюрприз ждет игроков, пока остается в тайне. До выхода GTA 6 на PlayStation 5 и Xbox Series X|S остаются считаные часы, поэтому лучше дождаться релиза и увидеть всё своими глазами.