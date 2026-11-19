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Deltarune Chapter 6 уже проходима от начала до конца, но ключевые сцены ещё дорабатываются
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Dark Horse Direct выпустит артбук The Art of Exodus - предзаказ уже открыт
Rockstar объяснила, как сделала NPC в GTA 6 живыми персонажами с собственными историями и привычками
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Грустный финал 31-летней истории: студия BioWare, подарившая нам Mass Effect и Dragon Age, официально закрылась
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Сравнение точек интереса GTA 6 с GTA 5 - насколько изменилась плотность контента
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Задания
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 RLEF-X
Grand Theft Auto
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