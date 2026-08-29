"Он звучит как гигант": фанаты GTA VI раскритиковали голос Джейсона после нового показа и обвинили Rockstar в ошибке

После выхода 26-минутного GTA VI: An Extended Look фанаты начали обсуждать не только графику и открытый мир, но и голос Джейсона — одного из двух главных героев игры. Несмотря на преимущественно положительную реакцию на показ, часть игроков осталась недовольна его манерой речи.

В социальных сетях пользователи жалуются, что Джейсон говорит неестественно и монотонно. Один из игроков назвал актёрскую игру героя «ужасной», а другие заявили, что его голос звучит как неудачная попытка говорить глубже. Один из пользователей и вовсе написал, что Джейсон «звучит как гигант». Так же многие пользователи пришли к общему мнению, что голос слишком плоский, а самого Джейсона — скучным и невыразительным.

Однако критика оказалась не единодушной. Другие игроки считают сдержанную манеру речи намеренной особенностью характера Джейсона. Некоторые сравнивают ситуацию с Артуром Морганом: до выхода Red Dead Redemption 2 часть аудитории также сомневалась в персонаже, но после знакомства с полной игрой отношение изменилось.

Новый показ действительно уделяет большое внимание отношениям Джейсона Дюваля и Люсии Каминос. Rockstar описывает их как партнёров, которые вынуждены полагаться друг на друга, пытаясь выбраться из криминальной истории.

При этом Rockstar пока официально не раскрыла имя актёра, озвучивающего Джейсона. Поэтому появляющиеся в сети версии о личности исполнителя остаются неподтверждёнными.

В итоге новый показ GTA VI породил ещё один спор среди фанатов: пока одни восхищаются игрой, другие уже называют голос Джейсона её потенциальным слабым местом. Окончательно судить о персонаже игроки смогут только после выхода полной версии.