"Она готова": Rockstar заявила о завершении основной разработки GTA VI за три недели до релиза

Rockstar Games фактически завершила основную разработку Grand Theft Auto VI. Об этом рассказал руководитель разработки и соруководитель Rockstar North Роб Нельсон в большом материале Edge, подготовленном после посещения студии в Эдинбурге.

По словам Нельсона, сейчас команда находится на финальном этапе, когда количество элементов, которые разработчикам разрешено менять, с каждым днём уменьшается. После многих лет постоянных доработок, тестирования и внесения изменений сотрудникам приходится постепенно прекращать вмешательство в проект.

«Она готова», — заявил Нельсон, говоря о текущем состоянии GTA VI. По его словам, игра перестаёт принадлежать исключительно разработчикам и вскоре станет достоянием миллионов игроков. Он сравнил нынешний этап с необходимостью наконец «отпустить» проект после многих лет работы.

Арт-директор Аарон Гарбут также заявил, что доволен GTA VI больше, чем любой предыдущей игрой, над которой ему доводилось работать. По его словам, после Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 студия не могла просто повторить прежний уровень, поэтому команда не пошла на компромиссы в масштабе, детализации, интерактивности, сюжете и устройстве открытого мира.

На протяжении многолетней разработки GTA VI Rockstar регулярно проводила циклы тестирования продолжительностью примерно от шести до восьми недель. После каждого такого этапа сотрудники студии играли в очередную сборку и оставляли тысячи замечаний. На их основе отдельные элементы игры дорабатывались, переделывались или полностью удалялись.

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.