На протяжении целого десятилетия в GTA 5 поезд оставался символом абсолютной несокрушимости. Долгие годы миллионы игроков взрывали тонны взрывчатки, преграждали рельсы танками и авиалайнерами, но состав продолжал безостановочно нестись вперед, сметая любые препятствия. Однако в Grand Theft Auto 6 разработчики из Rockstar Games сделали ставку на физический реализм, что обернулось неожиданным разочарованием для фанатов серии.

Первооткрыватели штата Леонида выяснили, что легендарный «босс» больше не представляет собой неуязвимый монолит. Локомотивы в новой части ведут себя в строгом соответствии с законами физики и логики. Если игрок перегородит железнодорожные пути автомобилем или встанет на рельсы на безопасной дистанции, машинист применит экстренное торможение и состав плавно остановится, ожидая освобождения проезда. А при попытке пойти на таран — например, ударив по локомотиву тяжелым карьерным самосвалом на высокой скорости под нужным углом — состав и вовсе можно реалистично пустить под откос.

В социальных сетях нововведение вызвало волну ироничной ностальгии. Многие геймеры в шутку пожаловались на то, что Rockstar «ослабила главного босса», уничтожив многолетний культовый челлендж сообщества:

Они понерфили босса. В GTA 5 у поезда была невероятная аура несокрушимости, а здесь ее попросту отняли. Картинка в шестой части потрясающая, но поезд окончательно лишили характера.

Впрочем, если железнодорожному транспорту былой неуязвимости явно не хватило, то в других аспектах игры разработчики сполна компенсировали это мистикой, Так, ранее мы рассказывали про пугающую пасхалку с безумным и по-настоящему бессмертным NPC в GTA 6.

Получается, что на смену старым аркадным условностям в новую часть пришла сложная физическая симуляция, а фанатам теперь предстоит искать для безумных экспериментов совершенно новые элементы интерактивного окружения.