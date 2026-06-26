Опрос по Grand Theft Auto 6 показал: 70% игроков готовы купить Ultimate-издание за $100

Новый опрос, проведённый среди более чем 3000 игроков, показал высокий интерес к премиальному изданию GTA 6: около 70,7% респондентов заявили, что готовы приобрести Ultimate Edition за 100 долларов.

Речь идёт о расширенной версии игры, в которую входят дополнительные элементы контента — включая доступ к внутриигровым магазинам, кастомизации транспорта и ряду активностей, недоступных в базовом издании. При этом стандартная версия уже оценивается выше привычного ценового уровня для крупных релизов.

Несмотря на критику в адрес такой модели монетизации и споры вокруг физических изданий, интерес к игре остаётся высоким. Отдельно отмечается, что многие пользователи всё равно готовы платить за более дорогую версию, даже с учётом спорных решений вокруг распределения контента.

Авторы опроса подчёркивают, что выборка не отражает всех потенциальных покупателей GTA 6, однако демонстрирует устойчивый спрос на премиальные версии игр и готовность части аудитории платить за расширенный доступ.