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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 882 оценки

Опрос по Grand Theft Auto 6 показал: 70% игроков готовы купить Ultimate-издание за $100

IKarasik IKarasik

Новый опрос, проведённый среди более чем 3000 игроков, показал высокий интерес к премиальному изданию GTA 6: около 70,7% респондентов заявили, что готовы приобрести Ultimate Edition за 100 долларов.

Речь идёт о расширенной версии игры, в которую входят дополнительные элементы контента — включая доступ к внутриигровым магазинам, кастомизации транспорта и ряду активностей, недоступных в базовом издании. При этом стандартная версия уже оценивается выше привычного ценового уровня для крупных релизов.

Несмотря на критику в адрес такой модели монетизации и споры вокруг физических изданий, интерес к игре остаётся высоким. Отдельно отмечается, что многие пользователи всё равно готовы платить за более дорогую версию, даже с учётом спорных решений вокруг распределения контента.

От стандарта до всего контента - все издания GTA 6 и как бонусы предзаказа

Авторы опроса подчёркивают, что выборка не отражает всех потенциальных покупателей GTA 6, однако демонстрирует устойчивый спрос на премиальные версии игр и готовность части аудитории платить за расширенный доступ.

16
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
vegas99

Уже купил

19
Carissa7517

А где новость про многомиллионов предзаказов?

4
KookyPentheus

А что удивительного, игроков не полное издание заставляет чувствовать дискомфорт, а тех кто просто посмотреть те могут и обрезок брать

1
VITman77
около 70,7% респондентов заявили, что готовы приобрести Ultimate Edition за 100 долларов

Осталось ещё сделать за запуск игры отдельную подписку 😁

Neikxi

О, так это ведь отлично. Возможно и следующая будет стоить столько же

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